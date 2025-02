News folgen Artikel teilen

In den USA richtet Präsident Donald Trump Außen- und Innenpolitik neu aus. Auch das Ausland stellt sich auf die neue US-Regierung ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump-Regierung stoppt Teilnahme von Wissenschaftlern an UN-Klimaprojekten

Die Trump-Regierung verhindert die Teilnahme amerikanischer Wissenschaftler an wichtigen Klimawandelprojekten der Vereinten Nationen. Dies berichten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Arbeitsstopp betreffe Mitarbeiter des U.S. Global Change Research Program und der National Oceanic and Atmospheric Administration, die an einer wichtigen Arbeitsgruppe des Zwischenstaatlichen Sachverständigenrats für Klimaänderungen (IPCC) mitarbeiten.

Das bedeute, dass die USA nächste Woche nicht an einer wichtigen Vollversammlung des Weltklimarats in China teilnehmen werde. In Hangzhou solle demnach die siebte globale Klimabilanz geplant werden. Das Weiße Haus und das US-Außenministerium haben eine Stellungnahme dazu auf Anfrage abgelehnt.

China unterstützt Verhandlungen Trumps mit Moskau

China unterstützt die Absicht des US-Präsidenten Donald Trump, mit Russland eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges auszuhandeln. "China unterstützt alle Bemühungen, die dem Frieden förderlich sind, einschließlich des jüngsten Konsenses zwischen den Vereinigten Staaten und Russland", sagte Wang Yi auf dem G20-Treffen der Außenminister in Johannesburg, laut einer Mitteilung seines Ministeriums. China sei bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle bei der politischen Lösung der Krise zu spielen.

Der Milliardär Elon Musk erwägt eine Überprüfung der US-Zentralbank Federal Reserve durch seine sogenannte Abteilung für staatliche Effizienz (Department of Government Efficiency, DOGE). Dies hat Musk auf einer Konferenz Konservativer in National Harbor in Maryland erklärt. Musk hatte in der Vergangenheit schon mehrmals eine stärkere Kontrolle der Zentralbank gefordert.

Gleichzeitig erhält DOGE einem Medienbericht zufolge keinen Einblick in Daten der Steuerbehörde IRS. Vertreter des Weißen Hauses und des Finanzministeriums hätten sich darauf geeinigt, dem Team den Zugriff auf die Informationen zu untersagen, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk hatte laut früheren Medienberichten den Zugriff auf die Daten gefordert. Die streng bewachten Datenbanken der IRS enthalten die Finanzdaten von Millionen Amerikanern. Dazu zählen unter anderem Steuererklärungen, Sozialversicherungsnummern, Wohnadressen, Bankdaten oder Beschäftigungsinformationen.

Bericht: Trump unterstellt unabhängige Postbehörde dem Handelsministerium

US-Präsident Donald Trump ist dabei, die Führung der Amerikanischen Post, des US Postal Service, aufzulösen. Die bisher unabhängige Postbehörde solle dann in die Verwaltung der Regierung integriert werden. Dies berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf sechs mit den Vorgängen vertraute Personen. Demnach werde Trump die Mitglieder des Verwaltungsrats der Post voraussichtlich noch in dieser Woche per Dekret entlassen. Die Behörde werde dann seinem Handelsministerium unterstellt.

Trump: Erwarte Besuch von Chinas Präsident Xi in den USA

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in den USA. Das sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, ohne einen Termin für den Besuch zu nennen. Seine Regierung spreche mit China über die umstrittene Vídeoplattform TikTok. Auf die Frage, ob es ein neues Handelsabkommen mit der rivalisierenden Großmacht geben könnte, sagte er, das sei möglich. Hier lesen Sie mehr zum Verhältnis zwischen China und den USA.

Trump: Könnten Teil der Musk-Einsparungen an Bürger auszahlen

Die US-Regierung könnte nach den Worten von Präsident Donald Trump 20 Prozent der Einsparungen durch Elon Musks Behörde Department of Government Efficiency (DOGE) an die Amerikaner auszahlen. Weitere 20 Prozent könne man zum Abbau der Staatsverschuldung nutzen. Das sei ein neues Konzept, das man in Erwägung ziehe, sagte Trump auf einer Veranstaltung des saudischen Staatsfonds in Miami. Er bezog sich möglicherweise auf einen Plan, den der Geschäftsmann James Fishback auf Elon Musks Plattform X veröffentlicht hatte. Musk hatte dazu geschrieben: "Werde mich beim Präsidenten erkundigen".