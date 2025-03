Kanada reicht WTO-Beschwerde wegen US-Zöllen ein

Die USA hatten zuvor ihre Drohung wahr gemacht und die bereits im Februar verhängten Zölle auf Importe aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko in Kraft gesetzt. Trump will die beiden Freihandelspartner seines Landes dazu bringen, mehr gegen die illegale Migration und den Drogenschmuggel in die USA zu unternehmen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau bezeichnete die Zölle als "sehr dumm" und kündigte Gegenmaßnahmen an. Lesen Sie hier mehr dazu.