Joe Biden: Erfolgreich im Ausland – aber zu Hause brennt die Hütte

Wer ist der Anf├╝hrer der "freien Welt"?

Bescheidenheit ist kein typischer Charakterzug von US-Pr├Ąsidenten, sie sehen sich selbstbewusst als "Leader of the free world", als Anf├╝hrer der freien Welt. Trumps Isolationismus f├╝hrte dazu, dass seine Kritiker damals den informellen Titel Angela Merkel zusprachen. "Die deutsche Kanzlerin ist nicht nur die Anf├╝hrerin Europas, sondern die De-Facto-Anf├╝hrerin der freien Welt", schrieb etwa der britische "Independent" Anfang 2017. Nun ist Merkel nicht mehr Kanzlerin, Nachfolger Olaf Scholz hat sich bislang nicht ├╝ber Deutschland hinaus als F├╝hrungsfigur profiliert. Die US-Regierung beansprucht die Ehre l├Ąngst wieder f├╝r den derzeitigen Pr├Ąsidenten.

Seine erste Auslandsreise hatte Biden im Juni vergangenen Jahres zu Gipfeltreffen der G7 in Cornwall und der Nato in Br├╝ssel gef├╝hrt. Zum Abschluss traf er in Genf Putin, damals sprach man noch miteinander. Bei diesem Europa-Trip vor einem Jahr habe Biden "selbstbewusst und gekonnt die Aufgabe des Anf├╝hrers der freien Welt ├╝bernommen", sagte danach sein Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan. "Der vorherige Pr├Ąsident hatte diese Aufgabe abgegeben, und dieser Pr├Ąsident hat sie nun mit Nachdruck zur├╝ckgefordert."

Dank an Scholz

Als Pr├Ąsident hat sich Biden von Anfang an daf├╝r eingesetzt, die Beziehungen zu den Verb├╝ndeten zu kitten. Die Geschlossenheit, die der Westen derzeit gegen├╝ber Putin an den Tag legt, ist Bidens bislang wohl gr├Â├čter au├čenpolitischer Erfolg. Der Republikaner Trump l├Ąsst bis heute eine auch f├╝r Parteifreunde befremdliche Bewunderung f├╝r Putin durchblicken. Daf├╝r hatte er als Pr├Ąsident Verb├╝ndete wie Deutschland scharf angegriffen. Damals w├Ąre kaum vorstellbar gewesen, was nun beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau geschah: Biden betonte, die Geschlossenheit des Westens sei zu einem nicht geringen Teil auch Scholz' Verdienst. "Sie haben einen unglaublichen Job gemacht", sagte der Gast aus Amerika. "Ich m├Âchte Ihnen daf├╝r danken."

Joe Biden und Olaf Scholz auf dem G7-Gipfel: Der US-Pr├Ąsident lobte den Bundeskanzler. (Quelle: Michael Kappeler/dpa-bilder)

Wie lange diese Geschlossenheit anh├Ąlt, ist allerdings offen ÔÇô und d├╝rfte auch damit zusammenh├Ąngen, wie lange Biden im Wei├čen Haus ist. Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs erinnerte sich Biden im M├Ąrz noch einmal an den G7-Gipfel im vergangenen Jahr. "Ich setzte mich hin und ich sagte, "Amerika ist zur├╝ck". Und einer meiner Kollegen, ein Staatsoberhaupt, sagte: "F├╝r wie lange?" (...) Ich kritisiere niemanden daf├╝r, diese Frage zu stellen." Der Republikaner Trump deutet immer wieder an, dass er 2024 noch einmal kandidieren k├Ânnte. Bereits bei der Kongresswahl in diesem November droht Bidens Demokraten der Verlust der Mehrheiten in beiden Parlamentskammern.

Hilfloser US-Pr├Ąsident