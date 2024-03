Donald Trump bekommt Widerstand von einem Republikaner. Ein Video sorgt für Empörung bei den Demokraten. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Die Demokraten gehen mit Amtsinhaber Joe Biden (81) ins Rennen, während die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump (77) als ihren Präsidentschaftskandidaten auserkoren haben. Damit kommt es zu einer Wiederholung der Wahl 2020, in der Biden gegen Trump gewann. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Landesweite Umfragewerte für Biden und Trump US-Wahlen 2024 Stand: Trump : Biden : Trump

Biden

Empörung über Video: Biden gefesselt auf Truck

4 Uhr: Ein Wahlkampfvideo sorgt in den USA für Empörung. Es zeigt das Foto eines an Händen und Füßen gefesselten Joe Biden auf der Ladefläche eines Pickups-Trucks. Das Video wurde von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump geteilt. Ein Sprecher von Joe Biden sagte, der Clip, in dem auch ein Nummernschild mit Werbung für Trump zu sehen ist, könnte als Aufruf zu Gewalt gegen den US-Präsidenten verstanden werden.

"Trump stiftet regelmäßig zu politischer Gewalt an, und es ist an der Zeit, dass die Menschen ihn ernst nehmen – fragen Sie nur die Polizisten im Kapitol, die am 6. Januar angegriffen wurden, um unsere Demokratie zu schützen", sagte Tyler und bezog sich nach Angaben des britischen "The Guardian" dabei auf den Tag Anfang 2021, als die Anhänger des Ex-Präsidenten den Kongress angriffen.

Trump hatte das Video auf seinem eigenen Netzwerk "Truth Social" geteilt, allerdings nur das Datum und "Long Island, New York" darüber geschrieben. Der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, erwiderte, dass das fragliche Bild die Rückseite eines Pickups zeige, der auf dem Highway unterwegs sei.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Samstag, 20. März

Texas-Gouverneur stellt sich gegen Trump

22.40 Uhr: Donald Trump bekommt offenbar Widerstand aus den eigenen Reihen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott soll Mitglieder der Republikaner dazu auffordern, ein Gesetz zum Schutz der Grenze zu Mexiko vor illegalen Migranten voranzubringen. Trump hat bislang eine entsprechende Initiative im Kongress verhindert. Er fürchtet, dass eine Lösung eher seinem Kontrahenten Joe Biden Punkte bringen könne. Jetzt berichtet "Newsweek", dass sich Abbott mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, getroffen habe.

Er habe diesem gesagt, dass die Krise an der Grenze "inakzeptabel und vermeidbar" sei und auf ein Bundesgesetz gedrängt. Ein solcher Entwurf einer überparteilichen Gruppe liegt bereits vor, wird aber auf Geheiß Trumps bislang von den republikanischen Abgeordneten nicht zur Abstimmung gestellt.

Biden, Clinton und Obama: Millionenspenden bei Gala

4.10 Uhr: Die früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sind Amtsinhaber Joe Biden im Wahlkampf zur Seite gesprungen. Die drei Demokraten traten am Donnerstagabend (Ortszeit) gemeinsam bei einer großen Fundraising-Veranstaltung in New York auf, die nach Angaben von Bidens Wahlkampagne mehr als 26 Millionen Dollar einbrachte. Bei dem Event in der Radio City Music Hall in Manhattan waren auch mehrere Musik-Stars dabei. Die Wahlkampf-Show wurde begleitet von Kritik an der Nahost-Politik der US-Regierung: Protestierende unterbrachen die prominenten Demokraten auf der Bühne mehrfach mit Zwischenrufen. Andere demonstrierten draußen.