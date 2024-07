Trump fordert nach Biden-Rückzug finanzielle Entschädigung

8.30 Uhr: Ex-US-Präsident Donald Trump ärgert sich über den Rückzug von Konkurrent Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen. Auf seiner eigenen Plattform Truth Social fordert er sogar eine finanzielle Entschädigung. Immerhin hätten die Republikaner Geld und Zeit in eine Kampagne gegen Biden gesteckt, nur damit dieser sich zurückziehe. "Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen", schreibt Trump. "Sollte die Republikanische Partei nicht für diesen Betrug entschädigt werden (...)?" Trump wirft Biden vor, dass alle um ihn herum gewusst hätten, dass er nicht mehr in der Lage sei, als Präsident zu kandidieren.

Demokraten sammeln Spenden in Rekordhöhe ein

8.26 Uhr: Die Demokraten sammeln seit Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen Spenden in Rekordhöhe ein. Am Sonntag kamen so mehr als 50 Millionen US-Dollar für die demokratische Kampagne zusammen. Das berichtete die "New York Times". Es ist damit der beste Spendentag seit 2020.