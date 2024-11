Außenpolitisch wäre für Deutschland ein Sieg des Republikaners katastrophal, weil sich der Westen in dieser Krisenzeit eigentlich keine Schwächephase erlauben kann. Aber es muss irgendwie weitergehen. Somit dürfte für die Bundesregierung in diesem Fall vor allem ein schwerer Aushandlungsprozess beginnen. Ohne die USA geht es für Deutschland und Europa in vielen zentralen Fragen nicht, und Trump wäre auch nur vier Jahre im Amt, wenngleich sich diese eine lange Zeit ziehen können. Aber auch Merkel und Trump haben bei all den Uneinigkeiten Wege gefunden, um in wichtigen Fragen zu verhandeln – und das wäre dann auch die Aufgabe eines Bundeskanzlers in den kommenden Jahren.