Wladimir Putin: Mit diesen Psycho-Tricks arbeitet Russlands Präsident

Wenn das mal nur so einfach wäre: Wir verhalten uns endlich wieder nett gegenüber Russland, beenden die Sanktionen und vermitteln einen Waffenstillstand mit der Ukraine. Und dann wird alles wieder gut: sinkende Energiepreise, funktionierende Lieferketten, Frieden in Europa und endlich wieder "Business as usual". Was für ein Unsinn! Trotzdem verbreitet sich dieser fatale Irrglaube auch in Deutschland immer weiter. Und genau das macht ihn so brandgefährlich.