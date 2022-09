UN: Olaf Scholz und Joe Biden starten die Operation Erdogan

Deutschland und die USA knöpfen sich in New York den türkischen Präsidenten Erdoğan vor. Es gibt viel zu besprechen – und eine Gemeinsamkeit.

Vom Deutschen Haus, der Zentrale der Bundesrepublik in New York am Campus der Vereinten Nationen, dauert es nur knapp fünf Minuten, dann ist man am Türkischen Haus. Zu Fuß geht man entlang der 1st Avenue, überquert zwei Straßen – und zack: Auf Wiedersehen Deutschland, Merhaba Türkiye.

Es sind kurze Wege, die helfen können, wenn die politische Distanz wächst. Und zwischen der Türkei und Deutschland wuchs sie zuletzt. Bei ihrem Besuch in Istanbul Ende Juli kritisierte Deutschlands höchste Diplomatin, Annalena Baerbock, ihren Außenministerkollegen Mevlüt Çavuşoğlu bei einer Pressekonferenz auf offener Bühne. Ganz undiplomatisch. Kam eher nicht so gut an in der Türkei.

Doch es hilft nichts, die Probleme mit der Türkei sind zwar groß und vielfältig, aber die Abhängigkeiten auch. Das erste bilaterale Gespräch von Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag ist deshalb natürlich kein Zufall: Er trifft den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass Baerbock in New York ebenfalls ihren Amtskollegen wiedertreffen wird.

Das ist umso bemerkenswerter, als die Mächtigen der Welt die Woche des Polit-Wahnsinns in New York in der Regel dafür nutzen, mit Staaten zu sprechen, mit denen sie sonst nicht so oft das Vergnügen haben. Die Gesprächsoffensive ist deshalb ein Zeichen, so wie in der internationalen Politik so ziemlich alles ein Zeichen ist. Es ist so etwas wie die Operation Erdoğan, an der sich auch die USA beteiligen.