Zum anderen fordert der CDU-Politiker aber auch drastischere Maßnahmen gegen Russland. Er fordert einen größeren Zusammenhalt des Westens, um "Diktator Putin" Einhalt zu gebieten. "Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände", hatte Kiesewetter in dem Gespräch am Freitag gefordert.