"Hat es noch nie zuvor gegeben" SPD-Chef Klingbeil warnt vor regionalem Flächenbrand Aktualisiert am 14.04.2024 - 12:56 Uhr Lars Klingbeil: "Einen solchen direkten Angriff hat es noch nie zuvor gegeben." (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Deutsche Politiker verurteilen die Angriffe des Iran auf Israel. Forderungen nach einer härteren Gangart gegen das Mullahregime werden laut – andere warnen vor einer Eskalation im Nahen Osten.

Nach dem iranischen Angriff auf Israel warnen deutsche Politiker vor einer drohenden Eskalation in der Region. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte t-online am Sonntag: "Einen solchen direkten Angriff Irans auf Israel hat es noch nie zuvor gegeben". Es müsse jetzt alles getan werden, um einen "Flächenbrand in der gesamten Region zu verhindern und die Sicherheit Israels zu schützen". Klingbeil sagte weiter, es sei gut, dass sowohl die G7 als auch der UN-Sicherheitsrat noch heute zusammenkämen.

Zugleich verurteilte der SPD-Chef die iranischen Drohnen- und Raketenangriffe "auf das Schärfste". "Meine volle Solidarität ist mit den Menschen in Israel und dem israelischen Staat. Wir stehen an eurer Seite."

Video | Israel wehrt iranischen Großangriff ab Player wird geladen Quelle: reuters

Grünen-Chef Omid Nouripour fordert Konsequenzen. "Es ist wichtig, dass heute auf G7-Ebene über eine gemeinsame diplomatische Antwort beraten wird und dem iranischen Regime deutlich gemacht wird, dass dieser mit nichts zu rechtfertigende Angriff nicht folgenlos bleiben kann", sagte Nouripour t-online. "Der Iran muss seine permanente Bedrohung Israels und Destabilisierung der Region einstellen."

Auch Nouripour betonte, eine weitere Eskalation der Gewalt in der Region müsse verhindert werden. "Wir verurteilen den massiven Luftangriff des iranischen Regimes aufs Allerschärfste und stehen fest und solidarisch an der Seite der Menschen in Israel."

Härtere Gangart gegen Iran gefordert

Zugleich werden in Deutschland auch Rufe laut, die Gangart gegen den Iran zu verschärfen. Friedrich Merz fordert schärfere Sanktionen. "Wir fordern den Iran dazu auf, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Die Bundesregierung steht nun in der Pflicht, sich auf europäischer Ebene für eine spürbare Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran einzusetzen", sagt der CDU-Chef der Deutschen Presse-Agentur.

Auch der Zentralrat der Juden fordert Sanktionen. "Deutschland und die EU dürfen keine Zweifel an einer klaren und harten Position gegenüber Teheran lassen", teilt ein Sprecher des Zentralrats mit. "Die Sanktionen müssen auf ein Maximum erhöht, die iranischen Revolutionsgarden endlich als Terrororganisation gelistet werden." Bereits seit dem 7. Oktober ziehe der Iran die Fäden des Terrors gegen Israel und die westliche Welt, nun greife das "radikale Regime" selbst an. Am 7. Oktober hatten Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen ein beispielloses Massaker in Israel verübt.

Deutsche Militärunterstützung für Israel?

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), geht einen Schritt weiter und fordert die Ampel-Regierung dazu auf, Israel zu unterstützen: "Jetzt erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie der deutschen Staatsräson nachkommt, indem sie alle Möglichkeiten einer substantiellen Hilfe und Unterstützung für Israel prüft", so Hahn zu t-online.

Dazu müsse aus seiner Sicht auch "eine militärische Unterstützung eine Option" sein. Insbesondere solle geprüft werden, ob sich die Luftwaffe an der Seite von weiteren Alliierten "mit entsprechenden Kräften wie zum Beispiel dem Eurofighter" zum Schutz Israels beteiligen könnte.

"Die Sanktionen müssen auf ein Maximum erhöht werden"

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte dem "Spiegel": "Die EU braucht dringend eine andere Iran-Politik." Der Iran habe viele Konflikte im Nahen Osten verursacht. "Das Regime in Teheran finanziert und unterstützt Terrororganisationen."

Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr weist auf die Rolle des Iran hin. Das Mullahregime habe erneut seine wahren Absichten gezeigt, sagte Dürr t-online. "Der Iran finanziert seit vielen Jahren Terror im Nahen Osten – Terror gegen die eigene iranische Bevölkerung, Terror gegen Israel." Er fordert: "Deutschland und Europa müssen weiterhin alles tun, um Israel in diesen schweren Stunden zu unterstützen."