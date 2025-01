League of Angels - das Spiel der Engel

Christian Lindner beklagt sich über fehlende Bekenntnisse der Union zu Schwarz-Gelb. Das Datum für ein Live-Gespräch zwischen Weidel und Musk steht fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Lindner fordert von Union Eintreten für Schwarz-Gelb

16.09 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat an die Union appelliert, sich zu einem schwarz-gelben Bündnis nach der Bundestagswahl im Februar zu bekennen. "Wenn Union und FDP gemeinsam sagen würden, wir sind bereit, für eine Mehrheit zu kämpfen, wählt nicht AfD und BSW, sondern gebt uns ein Mandat, damit wir ohne SPD und Grüne regieren können, würde das die politische Landschaft umwälzen", sagt Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das Letzte, was diese Menschen wollen, ist Schwarz-Grün."

"Die FDP sagt viel klarer, dass Schwarz-Gelb die beste Konstellation für unser Land wäre. Die Union ist da zögerlich, weil sie ängstlich ist, dass die FDP zu stark profitieren könnte", sagt Lindner. "Das erscheint mir klein gedacht, denn von einem gemeinsamen couragierten Auftreten würden beide profitieren. Die Mehrheit in unserem Land will eine Regierung der Mitte – und das heißt konkret: ohne Rot-Grün." Er hoffe, dass die Union ihren Wahlkampf noch korrigiere. "Die CDU kämpft momentan noch mehr um das Kanzleramt und weniger für einen Politikwechsel", sagt der FDP-Chef.

"Ich bedauere, dass die Union ihre Offenheit für Koalitionen mit SPD und Grünen wie eine Monstranz vor sich herträgt. Nach der gescheiterten Koalition mit SPD und Grünen kann ich Friedrich Merz nur vor der Illusion warnen, dass mit linken Parteien die grundlegend andere Wirtschafts- und Migrationspolitik erreichbar wäre." Lindner sagt, er würde nie von der Union eine Koalitionsaussage erwarten, die auf Exklusivität hinauslaufe. "Mir liegt auch Stalking fern. Ich denke nur, dass die Union besser abschneiden würde, wenn sie klar sagen würde: Wir kämpfen für eine Mehrheit in der Mitte, alles andere ist für uns nur zweite Wahl."

Scholz will kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen

14.24 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht sich für die Einführung eines kostenlosen Mittagessens in Kitas und Schulen aus. In einem Interview mit RTL/ntv während eines Besuchs einer Kindertagesstätte in Potsdam betont er die Bedeutung dieser Maßnahme, um Kindern eine verlässliche Verpflegung zu sichern.

Scholz erklärt, dass die Empfehlung des Bürgerrats, ein kostenfreies Mittagessen flächendeckend anzubieten, aufgegriffen werden sollte. Er sagt: "Für mich (ist) deshalb eine ganz wichtige Frage, dass wir das, was der Bürgerrat empfohlen hat, auch aufgreifen." Ein solches Angebot würde seiner Einschätzung nach "in Deutschland einen großen Unterschied machen".

Live-Talk Weidel und Musk wohl am 9. Januar

14.14 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel und Milliardär Elon Musk werden nach AfD-Angaben voraussichtlich am 9. Januar auf Musks Plattform X zu einem Gespräch zusammenkommen. Um 19 Uhr sei an diesem Tag eine öffentlich zugängliche Diskussion in einem sogenannten X-Space – einem Format für Live-Gespräche – geplant, sagte Weidels Sprecher Daniel Tapp der Deutschen Presse-Agentur.

"Zentrale Themen werden vor allem die Meinungsfreiheit und die Vorstellungen der AfD für ein zukunftsfähiges Deutschland sein", so Tapp über das geplante Online-Treffen. Zwei Tage später soll Weidel bei einem Parteitag der AfD in Riesa offiziell zur Kanzlerkandidatin gewählt werden.

Ein X-Nutzer hatte den Vorschlag für das Gespräch mit Weidel gemacht, nachdem Musk in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" erneut für die AfD geworben und damit breite Diskussionen und Kritik ausgelöst hatte. Später hatte der Milliardär der AfD-nahen Influencerin Naomi Seibt, die sich ebenfalls zu der Debatte geäußert hatte, geschrieben: "Warte bis Alice und ich ein X-Spaces-Gespräch führen. Dann verlieren sie ihren Verstand" – versehen mit zwei Lachsmileys mit Tränen.

