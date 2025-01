CDU-Mann stimmt Habecks Plan zu

Faeser verlangt mehr Respekt für gut integrierte Migranten

0.10 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert mehr Respekt für gut integrierte Migranten. Fast 25 Millionen Menschen und damit fast 30 Prozent der Menschen in Deutschland hätten einen Migrationshintergrund. "Sie sind bereits lange selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft und halten in vielen Bereichen unser Land am Laufen – in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Betrieben und der Industrie. Was diese Menschen leisten, verdient mehr Respekt", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".