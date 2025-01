News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz muss Kritik für Zweifel am grünen Stahl einstecken. Nancy Faeser befürwortet einmalige Erkundungsreisen syrischer Flüchtlinge. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz erntet scharfe Kritik für Aussagen zur Stahl-Zukunft

14.15 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat mit Aussagen zur "grünen" Zukunft der deutschen Stahlindustrie heftige Kritik ausgelöst. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt, Merz glaube nicht an "grünen" Stahl. "Diese Aussage ist ein Schlag in das Gesicht all der Beschäftigten. Denn sie kann nur so übersetzt werden, dass die deutsche Stahlproduktion zu Ende geht." Es werde in den 2030er Jahren keinen Markt für "schwarzen" Stahl mehr geben. "Alle großen Volkswirtschaften, die USA, China, haben sich auf den Weg gemacht, den Stahl zu dekarbonisieren." Niemand sollte glauben, dass mit Kohleenergie produzierter Stahl auf dem Weltmarkt noch eine Chance habe. "Das heißt dann, dass die Stahlproduktion in Deutschland verschwindet." Deutschland aber müsse Industrieland bleiben.

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) schreibt auf der Plattform X, Merz lege die Axt an die Stahlindustrie in Deutschland. "Wer jetzt noch umkehren will, vernichtet Milliarden und zehntausende Arbeitsplätze." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt am Rande eines Ostsee-Gipfels in Helsinki, die Bundesregierung habe die Voraussetzung für die Etablierung eines Wasserstoffnetzes gegeben. "Wir sind auf dem Pfad, Wasserstoff zu nutzen."

Merz hatte am Montag in Bochum bei einer Betriebsrätekonferenz des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA gesagt: "Ich glaube persönlich nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk erfolgreich sein wird. Wo soll der Wasserstoff denn herkommen? Den haben wir nicht. Und wenn wir das mit Wasserstoff machen, dann ist die Tonne Stahl immer noch mindestens 300 Euro teurer, als wenn sie bisher konventionell erzeugt wird."

Berliner Bürgermeister warnt vor Schwarz-Gelb

7.18 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht sich in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" gegen eine schwarz-gelbe Koalition nach der nächsten Bundestagswahl aus – und begründet diese Ablehnung vor allem mit dem Verhalten von FDP-Chef Christian Lindner.

Er habe Lindner während der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition 2017 kennengelernt. Den FDP-Rückzug aus den Gesprächen und das Ampel-Ende führt Wegner jetzt als Argumente gegen die FDP an. Der Berliner Bürgermeister erklärt: "Ein Prinzip bleibt: Nämlich dann aus der Verantwortung zu fliehen, wenn es schwierig wird. Das Prinzip Lindner ist, wenn es eng wird, abzuhauen." Er fügt hinzu: "Man muss ja auch realistisch bleiben. Und so richtig realistisch ist Schwarz-Gelb nicht, wenn ich mir die Umfragen anschaue."

Den Aussagen von Wegner war ein Gastbeitrag von dem früheren CDU-Chef Armin Laschet und dem stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Johannes Vogel in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorausgegangen. In ihrem Text werben die beiden für ein schwarz-gelbes Bündnis im Bund.

SPD verliert in Wählergunst an Boden