SPD-Politiker kritisieren Scholz wegen Blockade von Ukrainehilfen

18.53 Uhr: In der SPD wächst die Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich bislang weigert, vor der Bundestagswahl ein zusätzliches Hilfspaket über drei Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschließen. Andreas Schwarz, Haushalts- und Verteidigungspolitiker der SPD, sagt dem "Spiegel": "Meine Haltung ist: Kriege richten sich nicht nach Wahlen. Wenn es unter den demokratischen Kräften im Bundestag eine Mehrheit gibt für ein zusätzliches Hilfspaket für die Ukraine, sollten wir das noch vor der Bundestagswahl beschließen." Schwarz forderte zudem eine klare Unterstützung der Union, um die außerplanmäßige Ausgabe im Parlament abzusichern.

Auch der SPD-Verteidigungspolitiker Kristian Klinck spricht sich für ein rasches Handeln aus: "Ich rate dazu, das Hilfspaket auf den Weg zu bringen." Grünen-Politiker Sebastian Schäfer äußert ebenfalls scharfe Kritik an der Haltung des Kanzlers: "Der Bundeskanzler und der Fraktionsvorsitzende der SPD müssen ihre Blockadehaltung in dieser zentralen Frage dringend überdenken. In dieser Frage auf Zeit zu spielen, ist angesichts der Lage in der Ukraine schlicht verantwortungslos."

Landeswahlleiter rechnet mit Klagen zur Bundestagswahl

18.12 Uhr: Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler rechnet aufgrund der kurzen Rücksendefrist der Briefwahlunterlagen für die vorgezogene Bundestagswahl mit Verfassungsklagen. "Der besondere Fall ist dieses Mal, dass es nur einen 14-Tages-Zeitraum für die Briefwahl gibt", sagt Bröchler zu ntv/RTL. Besonders für Deutsche im Ausland sei der knappe Zeitraum problematisch, da die Unterlagen erst ab dem 10. Februar verschickt und am 23. Februar ausgezählt werden. Zudem äußerte Bröchler Kritik an der gesetzlichen Grundlage für Neuwahlen: "Nach der Wahl sollte man sich die Zeit nehmen, über die 60-Tage-Regelung nachzudenken." Er regt an, künftig auch Abstimmungen in Botschaften oder Konsulaten zu ermöglichen.

Trotz der Herausforderungen geht Bröchler von einem weitgehend reibungslosen Ablauf aus. "Wir können zu 80 Prozent davon ausgehen", sagt er weiter. Die Wahlleitung und die Bezirke seien gut vorbereitet, und die Polizei sei einsatzbereit, um möglichen Manipulationsfällen entgegenzuwirken. Aktuell müssen sich Deutsche im Ausland so früh wie möglich ins Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde eintragen lassen, um rechtzeitig einen Wahlschein zu erhalten. Bröchler betonte, dass die Wahlhelfer trotz der kurzen Vorbereitungszeit gut geschult werden.

Merz erntet scharfe Kritik für Aussagen zur Stahl-Zukunft

14.15 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat mit Aussagen zur "grünen" Zukunft der deutschen Stahlindustrie heftige Kritik ausgelöst. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt, Merz glaube nicht an "grünen" Stahl. "Diese Aussage ist ein Schlag in das Gesicht all der Beschäftigten. Denn sie kann nur so übersetzt werden, dass die deutsche Stahlproduktion zu Ende geht." Es werde in den 2030er Jahren keinen Markt für "schwarzen" Stahl mehr geben. "Alle großen Volkswirtschaften, die USA, China, haben sich auf den Weg gemacht, den Stahl zu dekarbonisieren." Niemand sollte glauben, dass mit Kohleenergie produzierter Stahl auf dem Weltmarkt noch eine Chance habe. "Das heißt dann, dass die Stahlproduktion in Deutschland verschwindet." Deutschland aber müsse Industrieland bleiben.