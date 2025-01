Trotz Schaumattacke auf Lindner: Kein Parteiausschlussverfahren für Angreiferin

Kiesow hatte dem ehemaligen Finanzminister in der vergangenen Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greifswald eine Torte aus Rasierschaum ins Gesicht geworfen. Die Spitze der Linken kritisierte die Aktion postwendend, und Parteichef van Aken distanziert sich im "Spiegel"-Interview ebenfalls ausdrücklich: "Das ist nicht respektvoll – deswegen finde ich das keine gute politische Aktion."

Hamburg: Tausende demonstrieren gegen Auftritt von Weidel

Weidel sprach am Abend bei einer Veranstaltung der AfD-Bürgerschaftsfraktion im Großen Festsaal des Rathauses. Die Polizei sicherte den Bannkreis um den Sitz der Bürgerschaft. Zum Auftakt der Demonstration am Hauptbahnhof kamen mehrere Tausend Menschen. Die Polizei konnte zunächst keine genaue Zahl nennen. Weidel selbst erklärte in einem Video auf X, sie freue sich auf den Auftritt in Hamburg. "Ich habe mir extra für die Antifa diesen Herzchenpulli angezogen", sagte sie mit Blick auf einen schwarzen Pullover mit roten Herzen, den sie im Auto trug. "Make love, not war", fügte sie mit einem Grinsen hinzu. Weitere Einzelheiten lesen Sie im Newsblog zu der Veranstaltung.