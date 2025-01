Auch andere Parteien griff Wagenknecht auf ihrer Parteitagsrede an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte sie den "Pleiteminister", Annalena Baerbock sei die "personifizierte Peinlichkeit" im deutschen Außenministerium, Olaf Scholz (SPD) sei generell für die Missstände in Deutschland verantwortlich.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Blogeintrags hieß es, Sahra Wagenknecht hätte Alice Weidel als "unterwürfiges Hündchen" bezeichnet. Das ist nicht korrekt. Wir haben die entsprechende Stelle korrigiert.

Ex-Grünen-Chefin Lang: Argumente gegen AfD begeistern "niemanden für die Demokratie"

13.16 Uhr: Die ehemalige Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, sieht ihre Partei in einer strategischen Sackgasse. "Wir haben ein paar Fehler in der Regierung gemacht, die es anderen leicht gemacht haben, uns in eine ideologische Ecke zu schieben", sagt sie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Und dann standen wir da und haben uns nur noch dafür entschuldigt und dadurch ein Stück weit die Deutungshoheit über uns selbst verloren."