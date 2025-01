In diesen Regionen droht Dauerfrost

Olaf Scholz hat sich im Wahlkampf vom Mutmacher zur Kassandra gewandelt. Auf dem SPD-Bundesparteitag warnte der Kanzler vor dramatischen Zeiten in Deutschland, sollte er nicht wiedergewählt werden.

Olaf Scholz läuft ein wie ein Star. Unter tosendem Beifall der Delegierten bahnt sich der SPD-Kanzler seinen Weg durch die Menge, grinst sein Olaf-Scholz-Grinsen, schüttelt Hände, die sich ihm entgegenstrecken. Ein paar Minuten Ruhm, die muss man sich auch gönnen dürfen, gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Scholz kann sie gut gebrauchen. Denn außerhalb der Messehalle des Berliner CityCube, wo an diesem Samstag der SPD-Sonderparteitag Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten für die Neuwahl gekürt hat, ist die Stimmung eine komplett andere.

Scholz' persönliche Beliebtheitswerte sind weiterhin im Keller. Auch die Kanzlerpartei verharrt in einem historisch niedrigen Spektrum zwischen 14 und 17 Prozent. Nur noch 43 Tage sind es bis zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Ob sie die Wende bis dahin schaffen kann, wird zunehmend fraglich. Im ZDF-Politbarometer vom Freitag liegt die SPD sogar nur noch auf Platz vier in der Wählergunst – hinter der AfD (21 Prozent) und jetzt sogar hinter den Grünen, die einen Prozentpunkt auf 15 Prozent zulegten.

Alarmsignal für die Sozialdemokratie

Gerade Letzteres müsste ein Alarmsignal für die Sozialdemokratie sein: Denn verliert die SPD die Führung im progressiven Lager an die Ökopartei, könnten sozialdemokratische Wechselwähler reihenweise zu den Grünen überlaufen. Der SPD droht dann, eine Haltelinie nach unten zu durchbrechen. Dann könnte es noch weiter abwärtsgehen, womöglich sogar in Richtung zehn Prozent.

Die trübe Ausgangslage sieht man Scholz nicht an, als er um kurz vor 12 Uhr in der Berliner Messehalle zum Podium schreitet. Ein Parteitag ist immer auch eine riesige Echokammer, die vor allem im Wahlkampf Zweifel und Skepsis sicher neutralisiert. Zudem weiß Scholz, dass selbst seine parteiinternen Kritiker, die vor Wochen noch Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Kanzlerkandidaten machen wollten, nun voll auf seine Linie eingeschworen sind. Die Zwänge des Wahlkampfes.

"Verdammt ernste Zeit"

Der Kanzler schlägt gleich zu Beginn eine düstere Tonlage an: "Dramatische Dinge passieren in diesen Wochen", es sei eine "verdammt ernste Zeit". Scholz meint die gescheiterten Koalitionsverhandlungen dreier demokratischen Parteien in Österreich und den erklärten Willen der christdemokratischen ÖVP, FPÖ-Chef Herbert Kickl zum nächsten Bundeskanzler zu wählen.

"Ein extremer Rechter als Bundeskanzler", ruft Scholz empört ins Mikrofon. Obwohl alle demokratischen Parteien vorher monatelang "Stein und Bein" geschworen hätten, keine Koalition mit der rechten FPÖ einzugehen.

Scholz stellt das politische Chaos im Nachbarland ganz bewusst an den Anfang seiner Rede: Nicht nur versucht er indirekt zu insinuieren, wie brüchig konservative Brandmauern zur extremen Rechten sein können. Das Österreich-Szenario dient ihm vielmehr als Folie für seine Warnung, wie instabil die derzeitige Weltlage ist, wie zerbrechlich die demokratischen Institutionen sind. Und wie wichtig es daher ist, einen Kanzler zu haben, der das Land sicher durch stürmische Zeiten führt. Also ihn.

"Dann werden wir in einem anderen Land aufwachen"

Es ist die Meta-Erzählung der Genossen in diesem Bundestagswahlkampf. Scholz, der Besonnene, der in einer chaotischen Weltlage einen kühlen Kopf behält. Ganz anders – angeblich – der Unions-Herausforderer Friedrich Merz, den die SPD als impulsiv, politisch unerfahren, sprunghaft, unkalkulierbar markiert. Oder wie es Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in ihrer Begrüßung ausdrückt: der "Brückenbauer" Olaf Scholz gegen den "Spalter" Friedrich Merz.