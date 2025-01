Fiona Erdmann zeigt Babybauch in Dessous

Die SPD brauche mehr Arbeitsbiografien in der Partei, findet Berlins Ex-Bürgermeister Michael Müller. Im Interview spricht er über junge Parteikollegen, die ihn an den Rand drängen wollen – und was diese von Olaf Scholz lernen können.

In knapp sechs Wochen wird gewählt, doch die SPD verharrt im Umfragetief. Läuft es schlecht, könnte die SPD-Fraktion im Bundestag – derzeit 207 Abgeordnete stark – auf die Hälfte zusammenschmelzen. Da viele Sozialdemokraten ihre Direktmandate verlieren könnten, sind Landeslisten oft die einzige Möglichkeit, sicher im Bundestag zu bleiben. Umso härter werden die Auseinandersetzungen um die aussichtsreichsten Plätze geführt – das Nachsehen haben mitunter bekannte SPD-Politiker.

So auch Michael Müller. Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin und heutige Bundestagsabgeordnete unterlag beim Kampf um einen sicheren Listenplatz kurz vor Weihnachten einem SPD-Mann aus der zweiten Reihe. 2021 schickte der Berliner Landesverband Müller noch als Spitzenkandidaten ins Rennen – nun steht der 60-Jährige gar nicht mehr auf der Liste. Um Abgeordneter zu bleiben, muss der Außenpolitiker sein Direktmandat verteidigen.

Müller will aber nicht aufgeben, setzt auf seine außenpolitische Kompetenz und Regierungserfahrung. Ein Gespräch über einflussreiche linke Netzwerke in der SPD, die Hoffnung auf die Wahlkampfwende und was mit Donald Trump auf Deutschland zukommt.

t-online: Herr Müller, Sie sind als ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin ein bundesweit bekanntes Gesicht der SPD. Doch bei der Wahl am 23. Februar wurde Ihnen ein sicherer Listenplatz verwehrt – von Ihren eigenen Berliner Genossen. Wie fühlt sich das an?

Michael Müller: Natürlich tut das weh. Aber unabhängig von mir geht es um ein möglichst gutes Wahlergebnis für die SPD. Das erreicht man, indem man verschiedene Milieus anspricht, die sich dann auch in den Wahllisten widerspiegeln müssen. Leider gehen manche in der SPD einen anderen Weg. Das ist besorgniserregend.

Bei 15 Prozent in den Umfragen könnte man meinen, die SPD braucht gerade jeden prominenten Wahlkämpfer. Stattdessen wählte sie den weitgehend unbekannten Ruppert Stüwe auf den ersten Listenplatz. Was ist da los im Berliner Landesverband?

Die SPD ist immer stark, wenn sie die Mitte besetzt: inhaltlich und personell. Auf der Delegiertenkonferenz im Dezember hieß es hingegen, man wolle so viele linke Kandidaten wie möglich aufstellen. Das macht man, wenn man die eigene Agenda durchsetzen will, aber nicht, wenn man eine Wahl gewinnen will.

Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Die Berliner SPD ist traditionell eher ein linker Landesverband. Hinzu kommt ein Generationenwechsel, der gerade viele junge Leute in die Partei zieht, insbesondere aus dem akademischen Bereich. Das allein ist natürlich kein Problem. Aber: Menschen aus der Wirtschaft, Selbstständige, Einzelhändlerinnen und Handwerker gibt es immer weniger bei uns.

Wir müssen alle einen Gang hochschalten. SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Müller

Wollte sich die SPD nicht wieder stärker der "arbeitenden Mitte" zuwenden?

Mit meiner Kandidatur habe ich versucht, genau das deutlich zu machen. Ich bin seit 20 Jahren in der Politik, habe aber davor 15 Jahre in unserem kleinen Familienbetrieb als selbstständiger Buchdrucker gearbeitet. Ich habe weder Abitur noch ein Studium. Diese Biografien werden leider immer seltener, nicht nur bei der SPD. Wir brauchen aber auch diese Lebens- und Berufserfahrung in der Politik, sonst kreisen wir Politiker nur noch um uns selbst.

Ihr SPD-Kollege Johannes Arlt, ein fachlich versierter Verteidigungspolitiker, hat in Mecklenburg-Vorpommern ein ähnliches Schicksal erlebt: Auch er muss um sein Direktmandat kämpfen, um im Bundestag zu bleiben.

Das betrifft noch weitere Landesverbände und ist wohl kein Zufall. Dass das Folgen für die Partei hat, wurde offenbar in Kauf genommen.

Welche Folgen meinen Sie?