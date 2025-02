News folgen Artikel teilen

Der CDU-Chef blickt auch mit Sorge auf die neue US-Regierung. Im Wahlkampf nimmt Merz die FDP ins Visier. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz legt gegen FDP nach

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat erneut mögliche FDP-Wähler aufgerufen, ihre Stimme bei der Bundestagswahl der Union zu geben. Wenn die FDP unter fünf Prozent komme, wären das Stimmen, "die wir brauchen könnten", sagt Merz im WDR-Radio. "Die FDP muss aus eigener Kraft in den Bundestag zurückkommen", stellt Merz klar. "Wir können auf die FDP keine Rücksicht nehmen."

Unterstützung bekam Merz von der CSU. "Eine Stimme für die FDP ist verschenkt", sagt CSU-Präsidiumsmitglied Volker Ullrich den Funke-Zeitungen. Ein Einzug der FDP in den Bundestag "schwächt die politische Stabilität und macht politische Handlungsfähigkeit schwieriger".

Der FDP fehle es zudem an Glaubwürdigkeit. "Bleibt sie unter fünf Prozent, so verfallen ihre Stimmen. Kommt sie knapp in den Bundestag, werden siegreiche Direktmandate der Union gestrichen", sagt Ullrich mit Blick auf das bei dieser Wahl erstmals angewendete neue Wahlrecht.

Umfrage: Union gewinnt hinzu, AfD verliert

In einer aktuellen Umfrage des ZDF-Politbarometers verzeichnet die Union einen leichten Zuwachs und bleibt mit 30 Prozent weiterhin deutlich auf dem ersten Platz. Die SPD stagniert bei 15 Prozent, während die AfD leicht verliert und auf 20 Prozent fällt. Weitere Umfragewerte und eine Analyse der Ergebnisse lesen Sie hier.

SPD-Chef sieht in Asylpolitik "rote Linie" für Koalition mit Union

SPD-Chef Lars Klingbeil sieht in der Asylpolitik eine "rote Linie" für eine mögliche Koalition mit der Union nach der Bundestagswahl. "Es gibt eine rote Linie, über die gehen wir nicht rüber", sagte Klingbeil der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe). Dies sei "die Frage des Grundgesetzes, der europäischen Verträge und des Völkerrechts". "Wir können nichts machen, was am Ende dazu führt, dass Deutschland faktisch die Grenzen zumacht."

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hatte nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg angekündigt, sollte er Bundeskanzler werden, werde er noch am ersten Tag im Amt ein "faktisches Einreiseverbot" für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente verhängen lassen – ausdrücklich auch für "Personen mit Schutzanspruch". Kompromisse bei dem Thema hatte er ausgeschlossen.

Klingbeil zufolge wird seine Partei derartige Pläne nach der Wahl nicht mittragen. "Wir brauchen ein starkes Europa auch als Antwort auf Donald Trump. Und dann zu sagen: Wir machen jetzt die Grenzen zu und sorgen dafür, dass die europäische Einigkeit hier aufs Spiel gesetzt wird, das ist mit der Sozialdemokratie nicht zu machen." Die SPD werde "nicht zulassen, dass Deutschland ein abgeschottetes Land mit seinen Grenzen ist", sagte Klingbeil weiter. "Diesen Weg werden wir nicht gehen."

Scholz-Vertrauter: Berichte über K-Frage "hanebüchener Unsinn"

Sollte Olaf Scholz im Herbst zum Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur gedrängt werden? Ein Vertrauter des Kanzlers dementiert kategorisch. Lesen Sie hier mehr.

Merz schießt gegen die Bundesregierung

Deutschland muss nach Ansicht von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz künftig in der EU wieder präsenter sein und bei großen Zukunftsinitiativen "Führungsverantwortung" übernehmen. "Das setzt voraus, dass eine deutsche Bundesregierung in Brüssel wenigstens körperlich anwesend ist – besser wäre auch geistig anwesend", sagte Merz. Wen er dabei besonders in den Blick nimmt, lesen Sie hier.

Scholz: Quereinsteiger an Schulen nicht schlechtreden

Aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz müssen die Schulen in Deutschland wegen des Lehrermangels und der hohen Zahl an Pensionären in den kommenden Jahren auch auf Quereinsteiger setzen. Wolle man alle Lehrerinnen und Lehrer, die in den nächsten Jahren in Pension gingen, ersetzen, müsse man etwa 10 bis 15 Prozent eines Abiturjahrgangs überzeugen, Lehrer zu werden. "Das wird uns nicht ganz gelingen", sagte Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung im baden-württembergischen Esslingen.

Man dürfe es deswegen nicht schlechtreden, wenn an Schulen auch pädagogisch geschulte Quereinsteiger eingesetzt würden, forderte der Kanzler. "Wir werden sonst nicht genug zusammenbringen. Und vielleicht bringt es den Schulen auch etwas, wenn Leute was anderes mitbringen in den Schulbetrieb."

Reichinnek: Linke nach Wagenknecht-Abgang entspannter