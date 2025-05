Newsblog zur US-Politik Trump begrüßt Hamas-Ankündigung

12.05.2025

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident äußerte sich zuvor optimistisch über eine Einigung mit China. (Quelle: Kent Nishimura)

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China waren offenbar erfolgreich. Trump will die Preise für Medikamente senken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Berichte: Trump will Luxus-Jet aus Katar annehmen

US-Präsident Donald Trump will US-Medienberichten zufolge einen Luxus-Jet aus Katar als neue Präsidentenmaschine Air Force One annehmen - und das Flugzeug auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt behalten. Mehr zu dem ungewöhnlichen Schritt lesen Sie hier.

Trump begrüßt Hamas-Ankündigung

US-Präsident Donald Trump hat die Ankündigung der islamistischen Hamas begrüßt, den von ihr seit mehr als anderthalb Jahren als Geisel festgehaltenen US-Israeli Edan Alexander freizulassen. Er sei "all jenen dankbar, die zu dieser monumentalen Nachricht beigetragen" hätten, erklärte Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Die Ankündigung zur Freilassung des 21-jährigen aus New Jersey bezeichnete der US-Präsident als "Geste guten Willens".

"Hoffentlich ist dies der erste der letzten Schritte, die notwendig sind, um diesen brutalen Konflikt zu beenden", fügte er an. Die Familie von Edan Alexander ist nach eigenen Angaben darüber informiert worden, dass die radikalislamische Hamas den 21-Jährigen in den "kommenden Tagen" freilassen könnte. Dies hatte die Familie am Sonntagabend mitgeteilt. Sie stehe darüber im engen Kontakt mit der US-Regierung.

Trump will Preise für Medikamente senken

US-Präsident Donald Trump will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA senken. Auf seiner Onlineplattform Truth Social kündigt er für Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret an. "Ich werde eine Meistbegünstigungspolitik einführen, wonach die Vereinigten Staaten den gleichen Preis zahlen wie das Land, das weltweit den niedrigsten Preis zahlt", schreibt er. Warum dieses Thema in den USA ganz besonders wichtig ist, lesen Sie hier.

Montag, 12. Mai

Trump: Nächster Truth-Social-Post wird besonders wichtig

US-Präsident Donald Trump stellt erneut eine baldige Mitteilung von großer Tragweite in Aussicht und heizt damit weiter Spekulationen an. Sein nächster Beitrag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social werde "einer der wichtigsten und wirkungsvollsten sein, den ich je veröffentlicht habe", schrieb der Republikaner – nannte aber keine weiteren Details. Bereits vor einigen Tagen hat Trump eine "weltbewegende" Ankündigung in den Raum gestellt. Die Ankündigung werde "sehr positiv" und "so groß wie es nur geht" sein, sagte er.

Seitdem gibt es Spekulationen darüber, was Trumps mysteriöse Botschaft sein könnte. Er sagte damals, die Ankündigung habe nichts mit Handel zu tun und werde sehr gut für die Amerikaner sein. Es ist auch offen, ob der nun in Aussicht gestellte Truth-Social-Beitrag überhaupt etwas mit der versprochenen Ankündigung zu tun hat. Möglicherweise handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Dinge.

US-Medien zufolge könnte es sich bei dieser Ankündigung um eine Maßnahme zu Medikamentenpreisen handeln. Die USA könnten versuchen wollen, nicht mehr als andere wohlhabende Länder für bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente zu zahlen, die vom staatlichen Krankenversicherungsprogramm für Senioren (Medicare) abgedeckt werden.

USA: Haben in Handelsgesprächen mit China Einigung erzielt

Die USA und China haben nach US-Angaben in ihren Gesprächen zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten eine Einigung erzielt. Es sei eine Vereinbarung zur Verringerung des US-Handelsdefizits getroffen worden, sagt der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Die Differenzen zwischen beiden Seiten seien "nicht so groß wie vielleicht gedacht".

Zuvor hatte sich bereits US-Handelsminister Howard Lutnick grundsätzlich zuversichtlich zum Ausgang der Gespräche geäußert. Er sei "optimistisch, dass es gut ausgehen wird", sagte Lutnick dem US-Nachrichtensender CNN. Die chinesische Seite äußerte sich zunächst nicht. Am Samstag hatte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua die Gesprächsrunde jedoch bereits als "wichtigen Schritt" auf dem Weg zu einer "Lösung des Problems" bezeichnet.