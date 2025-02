Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Europaweite Lösungen und Vernetzung: Das fordert die Partei Volt und zeigt sich präsent auf den deutschen Straßen. Doch was sind ihre Antworten auf die aktuellen Probleme?

Sie sitzt bereits in mehreren Stadtparlamenten, teilweise sogar mit Regierungsbeteiligung, im Europaparlament ist sie mit drei deutschen Abgeordneten vertreten: Nun will die paneuropäische Partei Volt auch in den Bundestag einziehen. Auch wenn die Partei bei den Fernsehdebatten fehlt, ist Volt aktuell überaus präsent. Denn die violettfarbenen Wahlplakate hängen massenhaft in den deutschen Städten, in den sozialen Medien wirbt Volt intensiv.

Auf den Plakaten und in den Spots zu sehen ist die Spitzenkandidatin Maral Koohestanian. Im Interview mit t-online offenbart sie ihre Haltung zur aktuellen Migrationsdebatte und erklärt, was sich bei den Waffenlieferungen in die Ukraine ändern müsste.

t-online: Frau Koohestanian, viele Menschen glauben, ihre Stimme sei verschenkt, weil Volt ohnehin nicht in den Bundestag einziehe. Sie haben vergangenes Jahr gesagt, Sie verstehen diese Menschen. Jetzt wollen Sie als Spitzenkandidatin gewählt werden. Verschenkt man seine Stimme, wenn man Sie wählt?

Maral Koohestanian: Wir schaffen die Fünfprozenthürde. Wir haben unsere Mitgliederzahl seit Juni verdoppelt. Das ist ein krasser Zuwachs. Und für uns ist das ein klarer Auftrag, für die junge Generation die Stimme im Bundestag zu sein.

Umfragen sagen aktuell etwas anderes, demnach ziehen Sie nicht ein.

Diese Umfragen sind problematisch, weil wir dort nicht geführt werden. Wir werden gar nicht einzeln abgefragt und laufen unter Sonstiges. Und diese Gruppe hat einen hohen Anteil in den Umfragen. Die Wahlpräferenz eines großen Teils der Bevölkerung wird gar nicht erfasst. Es besteht so noch gar nicht die Möglichkeit, auf uns zu schauen.

Der Anteil der Sonstigen liegt je nach Umfrage bei fünf bis neun Prozent. Davon werden sicher nicht alle Stimmen auf Volt fallen.

Das Problem ist, dass man das nicht nachvollziehen kann. Wir fordern daher, dass alle Parteien bei allen Umfragen explizit ausgewiesen werden.

Ihr Gesicht ist momentan überall. Auf den Volt-Wahlplakaten sind deutschlandweit ausschließlich Sie zu sehen. Warum?

Als Spitzenkandidatin bin ich das Gesicht der Kampagne. Jedes Plakat von mir hängt mit einem thematischen Plakat und unserer Botschaft zusammen: Holen wir uns die Zukunft zurück.

Der Wahlkampf ist mittlerweile in vollem Gange. Die CDU hat nun einen Fünf-Punkte-Plan zur Eindämmung der Migration durchgesetzt – mit den Stimmen der AfD. Was halten Sie von dem Plan?

Wir können uns nicht vorstellen, unsere Grenzen in Deutschland zu schließen. Wir wollen in einem starken Europa gemeinsam unsere Herausforderungen angehen, sei es bei Klimaschutz, Digitalisierung oder Asyl und Migration. Das ist unsere klare Antwort auf den Nationalismus, der propagiert wird.

Viele Menschen in Deutschland fühlen sich aber von der Migration überfordert. Was sind Ihre Lösungen, um den Sorgen der Menschen in diesem Bereich entgegenzukommen?

Kein Mensch flieht freiwillig. Diejenigen, die ankommen, kommen mit einer Hoffnung, dass es besser wird. Wir haben in Deutschland momentan aber ein System, in dem Menschen nicht direkt ankommen können: Sie können nicht sofort arbeiten und bekommen keine psychologische Betreuung. Das müssen wir ändern. Aber das Narrativ zu verschieben und zu sagen, Migration ist unser großes Problem, das halte ich für komplett absurd und falsch.

Und was haben Sie für Lösungen hinsichtlich der zunehmenden Zahl von Angriffen, die auch von Geflüchteten verübt werden?

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ich bin selbst Deutsch-Iranerin. Wäre mein Vater damals nicht nach Deutschland gekommen, wäre ich jetzt nicht hier. Das heißt, wir leben von dieser Vielfalt. Und das möchten wir so fortführen. Aber wir brauchen ein viel besser ausgebautes Angebot. Nur vier Prozent aller psychisch kranken Geflüchteten bekommen professionelle Hilfe. Das ist eine schlechte Zahl.

(Quelle: Julius Zielezinski) Zur Person Maral Koohestanian ist die Spitzenkandidatin für Volt bei der Bundestagswahl. Die 32-Jährige sitzt bereits in Wiesbaden im Stadtrat und ist dort zudem Dezernentin für Smart City, Europa und Ordnung.