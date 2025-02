Alice Weidel bietet der CDU Koalitionsverhandlungen an. Olaf Scholz hat der CDU zum Wahlsieg gratuliert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Zentralrat der Juden erschrocken über starke AfD

18.58 Uhr: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat sich erschüttert über den Stimmenzuwachs der AfD bei der Bundestagswahl gezeigt. "Obwohl dieses Ergebnis nach den Umfragen zu erwarten war, bin ich an diesem Abend auch erschrocken über den Wahlerfolg der AfD, die ihren Stimmenanteil in nur drei Jahren verdoppelt hat", sagte Schuster der "Welt".

Schuster fügte hinzu: "Es muss uns alle umtreiben, dass ein Fünftel der deutschen Wähler einer mindestens in Teilen rechtsextremistischen Partei ihre Stimme gibt, die sprachlich und ideologisch offen Verbindungen zum Rechtsradikalismus und Neo-Nazismus sucht, mit den Ängsten der Menschen spielt und ihnen nur scheinbare Lösungen anbietet".

Er erwartet eine schwierige Regierungsbildung und appellierte "an alle handelnden Personen, sich ihrer Verantwortung für eine stabile Regierung bewusst zu sein". Man brauche aus der politischen Mitte "realistische Lösungen für die drängenden Probleme unseres Landes".

Habeck: Ich wollte mehr

18.49 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat eingestanden, dass die Grünen ihr Wahlziel nicht erreicht haben. Man habe sich im Wahlkampf zwar aus dem Loch von 10 Prozent herausgekämpft, sagte Habeck auf der Wahlparty der Grünen in Berlin . "Das war alles nicht selbstverständlich." Aber man müsse auch sagen, "dass ich mehr wollte, dass wir alle von mehr geträumt haben".

Als Grund machte Habeck die Dynamik aus, die nach der Abstimmung der Union mit der AfD im Bundestag eingetreten ist. Bis Mitte des vergangenen Monats sei man "auf einem guten Weg" gewesen bei über 14 Prozent. Dann hätten viele Menschen gesagt: "So nicht. Nicht mit Merz und nicht regieren mit der Union."

Das könne er verstehen, sagte Habeck „Aber es ist ein Weg, der mir und für uns versperrt gewesen ist, weil wir immer dafür gearbeitet haben, dass wir verantwortungsbereit jedenfalls sind.” Habeck spielt damit auf die Linkspartei an, die anschließend in den Umfragen stark zugelegt hatte und nun wieder in den Bundestag einzieht.