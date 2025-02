Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die gesetzliche Rente steht vor einem Finanzierungsproblem. Auch Anja Schulz hat das erkannt. Die FDP-Politikerin kämpft daher für eine Aktienrente. Doch wie sinnvoll ist das?

Das Vorhaben war groß: Die Ampelregierung wollte den Einstieg in einen kapitalgedeckten Teil der gesetzlichen Rente finden. Das aber ist nichts geworden, auch weil die Ampel auseinandergebrochen ist.

Finanzpolitikerin Anja Schulz will einen neuen Versuch wagen – sofern die FDP erneut in den Bundestag einzieht. Statt eines Generationenkapitals will sie aber den Ursprungsplan der FDP umsetzen – und eine Aktienrente nach schwedischem Vorbild einführen.

Der Hauptunterschied: Beim Generationenkapital wird ein Teil der Rentenmilliarden breit gestreut am Kapitalmarkt angelegt, um die Rentenkasse zu stützen. Bei der Aktienrente legt jeder einzelne Beitragszahler etwas von seinen Beiträgen an, bekommt es später wieder mit Ertrag zurück. Kann das gut gehen?

t-online: Frau Schulz, das geplante Generationenkapital kommt nicht. Wie traurig sind Sie darüber?

Anja Schulz: Grundsätzlich hätten wir uns gefreut, wenn es um eine richtige Aktienrente gegangen wäre!

Inwiefern?

Die Aktienrente hätte im Gegensatz zum Generationenkapital den Riesenvorteil, dass jeder einzelne Sparer eigene Ansprüche für sich erwirbt. Gerade für junge Leute hätte das bedeutet, dass sie später eine bessere Rente bekommen.

Das ist aber nicht so gekommen. Auch die Verhandlungen zum Generationenkapital sind letztlich gescheitert.

Die SPD bestand darauf, das Rentenniveau festzuschreiben – damit wurde das Generationenkapital faktisch ausgehebelt. Das ist widersinnig. Für uns war von Anfang an klar: Ein solcher Kompromiss löst kein Problem, sondern verschiebt es nur in die Zukunft.

Rentenniveau Das Rentenniveau ist als statistische Größe zu betrachten, um zu verstehen, wie sich die Gesamtheit der Renten in Deutschland grundsätzlich entwickelt. Es ist der zentrale Indikator dafür, wie hoch die Rente eines Durchschnittsrentners im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen ist. Sinkt das Rentenniveau, bedeutet das, dass die Rentensteigerung hinter die Entwicklung der Löhne zurückfällt – es heißt aber nicht, dass die Rente des Einzelnen sinkt. Das ist gesetzlich ausgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Generationenkapital hätte aber zumindest einen Einstieg in eine Aktienrente dargestellt.

Es hätte eine kleine Reform in der gesetzlichen Rente bedeutet. Doch die Demografie ist hier erbarmungslos: In den nächsten zehn Jahren gehen knapp 14 Millionen Babyboomer in den Ruhestand. Sie erwarten dann ihre Rente, was völlig legitim ist, weil sie jahrelang eingezahlt haben. Allerdings müssen wir auch die jetzigen und zukünftigen Beitragszahler berücksichtigen.

Erklären Sie bitte.

Das Rentenpaket II hätte in seiner ursprünglichen Version dazu geführt, dass der Beitragssatz steigt und alle unter 46 Jahren nicht davon profitieren. Statt die Beitragszahler langfristig zu entlasten, wäre der Beitragssatz um einen Prozentpunkt stärker angezogen als ohnehin erwartet. Für jüngere Menschen hätte das nur Nachteile gebracht. Schon jetzt werden jährlich über 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rente zugeschossen. Eine einfache Umlage reicht deshalb nicht mehr. Es braucht ein zweites Standbein. Das Generationenkapital wäre hier ein Kompromiss gewesen. Aber dann muss auch das gesamte Rentenpaket passen.

Was schlagen Sie vor?

Ich glaube, wir müssen ehrlich sein: Die gesetzliche Rente kann so nicht bleiben. Sie muss um eine Kapitaldeckung ergänzt werden. Unsere Idee ist nach wie vor eine echte Aktienrente nach schwedischem Vorbild. Das heißt, ein kleiner Teil des Rentenbeitrags fließt künftig nicht mehr in die Umlage, sondern in individuelle Beitragskonten am Kapitalmarkt. Das funktioniert in Schweden seit fast 25 Jahren sehr gut.

Aktuell sieht es nicht besonders gut aus für den Wiedereinzug der FDP. Wie realistisch ist es, dass Sie die Aktienrente in der nächsten Legislaturperiode umsetzen?

Ich finde, es sieht gerade gar nicht so schlecht aus.

Ach ja?

Wenn man sich die derzeitigen Umfragen anschaut, könnten wir das Zünglein an der Waage sein. Von den anderen Parteien wird kein großer Antrieb kommen, wirklich etwas zu machen. Die SPD beharrt weiterhin darauf, vor allem das Rentenniveau festzuschreiben, also die ältere Generation zu bevorteilen. Auch die CDU hat jahrelang in der Regierung nichts getan. Das Thema Rente wird gerne von allen Parteien weggeschoben. Das wollen wir aber auf keinen Fall. Für uns ist klar, dass in allen drei Schichten der Altersvorsorge etwas passieren muss.

… Gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und private Vorsorge.