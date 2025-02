Bangen um Einzug in den Bundestag

Christian Lindner beim Wahlkampfabschluss der Bundestagswahl 2025: Die FDP muss in den Einzug zittern. (Quelle: IMAGO/Ardan Fuessmann/imago)

Machtwechsel in Deutschland: Die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz hat die Bundestagswahl klar gewonnen. Der CDU-Chef kündigte eine schnelle Regierungsbildung an. Bundeskanzler Olaf Scholz gestand die Niederlage seiner SPD ein. Die Sozialdemokraten liegen nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF hinter der AfD auf Platz drei. Dahinter folgen die Grünen. Die Linke schafft den Sprung über die Fünfprozenthürde und ist erneut im Bundestag vertreten.

FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) müssen dagegen um den Einzug ins Parlament bangen. Die Frage ist nun: Wann steht genau fest, ob die FDP oder das BSW in den Bundestag einziehen?

Wann kommt das endgültige Ergebnis?

Konkret lässt sich das kaum sagen. Klar ist nur: Bis zu einem endgültigen Wahlergebnis könnte es noch bis tief in die Nacht dauern. Aktuell kommen stets neue Hochrechnungen dazu. t-online hält Sie auf dem Laufenden.

FDP-Chef Christian Lindner sagte, die Liberalen seien im Herbst "ins volle politische Risiko gegangen". An den Wahlhelfern habe es indes nicht gelegen, sollte es nicht für den Einzug in den Bundestag reichen.

Abschneiden von FDP und BSW ist auch für Union wichtig

Es besteht derweil noch eine Mini-Restchance, über gewonnene Direktmandate in den Bundestag einzuziehen. Auch wenn das ziemlich unwahrscheinlich ist. Das BSW könnte in Ostdeutschland einige Direktmandate gewinnen, was den Einzug ins Parlament sichern könnte – selbst wenn die Partei bundesweit unter fünf Prozent bleibt. Nötig sind dafür drei gewonnene Direktmandate.