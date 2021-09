ZDF-Sendung "Klartext"

"2G kann nicht die Antwort sein" – Baerbock widerspricht

16.09.2021, 21:19 Uhr | t-online

Annalena Baerbock in der ZDF-Sendung "Klartext": "Entscheidend ist, was wir jetzt tun." (Quelle: Screenshot/ZDF)

Nach einem holprigen Start in den Wahlkampf stehen die Grünen in den Umfragen an Platz drei hinter SPD und Union. Kann Kanzlerkandidatin Baerbock im direkten Bürgergespräch punkten?

Nach Armin Laschet und Olaf Scholz hat sich am Donnerstagabend auch Grünenkanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der ZDF-Sendung "Klartext" den Fragen von Bürgern gestellt. Diese hat der Sender nach eigenen Angaben ausgesucht, um ein "breites Spektrum an politischen Themen und gleichzeitig einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden". Moderiert wurde die Sendung wieder von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seiner Stellvertreterin Bettina Schausten.

Welchen Fragen musste sich Annalena Baerbock stellen – und wie reagierte die Kandidatin?

Die Sendung beginnt mit dem Thema Klima. Touristenführer Rainer Danzig aus der Oberlausitz wundert sich, dass jenseits der Grenze in Polen weiterhin Kohle abgebaut wird, während Deutschland 2038 aus der Kohle aussteigen will. "Ist Deutschland überhaupt allein in der Lage, den Klimawandel allein zu bewältigen?"



Allein könne Deutschland das Problem nicht lösen, sagt Baerbock: "Aber Europa und die USA gehören zu den größten Treibhausgaserzeugern und darum streben wir ein transatlantisches Klimabündnis an." Davon könne auch die heimische Wirtschaft profitieren. Die Antwort macht Rainer Danzig nicht zufrieden, er ist besorgt über die Umweltpolitik in Tschechien und Polen: "Dort ist der Widerstand gegen den Kohleausstieg massiver als in Deutschland."

Bäuerin beklagt Preisverfall bei Milch

Eine Milchbäuerin will von Baerbock wissen, wie viel Geld die Landwirtin für einen Liter Milch bekommt. Baerbock schätzt, etwa 50 Cent – "31 Cent", sagt die Bäuerin. Früher habe ein Betrieb von 20 Tieren leben können, das sei heute unmöglich. Baerbock sagt, dass sie sich für faire Handelsverträge und eine Veränderung der EU-Agrarförderung einsetzen wolle.



Damit gibt sich die Fragestellerin aber nicht zufrieden: Im Supermarkt würden die Kunden doch wieder nach der billigsten Milch greifen, auch wenn ihnen regionale Lebensmittel angeblich wichtig seien. Baerbock gibt ihr Recht und sagt, so, wie das System ist, könne es nicht bleiben.

Was tut Baerbock gegen steigende Spritpreise?

Eine Erstwählerin will von Baerbock wissen, warum Deutschland noch nicht auf dem Weg ist, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten. Auch das Parteiprogramm der Grünen sei offenbar nicht ausreichend. Baerbock entgegnet, dass sie in den kommenden vier Jahren alles tun werde, um auf diesen Weg zu kommen: "Das geht aber nicht, wenn wir wie Herr Laschet und Herr Scholz nur sagen, was wir bis 2045 fürs Klima tun wollen. Entscheidend ist, was wir jetzt tun."

Einn Man vom Bodensee äußert sich besorgt über steigende Spritpreise. Im Schnitt müsse er 1,70 Euro für den Liter zahlen. Wenn er die 14 Kilometer zur Arbeit mit dem Bus fahren wollte, bräuchte er dafür zwei Stunden. "Ich werde mein Engagement als Jugendtrainer aufgeben, wenn der Spritpreis auf zwei Euro geht", sagt der Mann resigniert.



Lehrer aus Hessen berichtet von Corona-Chaos

Baerbock sagt, sie wisse, wie wichtig das Auto auf dem Land sei, sie sei selbst nicht in der Stadt aufgewachsen. Sie will den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und den Kauf von Elektroautos mit einer Kaufprämie von bis zu 9.000 Euro fördern. Der Mann wendet ein, dass dies einer Oma mit ihren Einkäufen auch nicht helfe. "Naja, das kommt darauf an, wie lange sie noch fahren will", sagt Baerbock. Doch der Mann winkt ab: "Ach bitte".

Der hessische Lehrer Tilo Hartmann berichtet Baerbock vom Corona-Chaos an seiner Schule: "Fehlende Luftfilter, Personalmangel, marode Gebäude – da wird mir ganz anders", sagt Hartmann. "Wie kriegen wir die Länder dazu, dass sie das Geld in die Hand nehmen, das notwendig ist?" Baerbock stimmt Hartmann zu: "Als Mutter von zwei Grundschulkindern habe ich das selbst erlebt". Es könne nicht sein, dass ständig von Bildung gesprochen werde und es dann kein Geld gebe. Baerbock fordert Hilfe vom Bund: "Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung."



"Wie soll ich ein Solardach auf meinem Dach finanzieren?"

Ein DJ und Clubbetreiber aus Frankfurt spricht über die 2G-Regel, die jetzt in immer mehr Bundesländern gilt. Er beklagt, dass damit eine Impfzwang erzeugt werde, der an Gastronomen wie ihm ausgelassen werde. Er selbst sein kein Impfgegner und selbst geimpft, wolle aber keine Spaltung der Gesellschaft. "Irgendwas muss sich ändern", sagt er, "2G kann nicht die Antwort sein." Baerbock widerspricht: "Wir müssen es doch ermöglichen, dass diejenigen, die sich solidarisch zeigen und sich impfen lassen, ihre Freiheiten wiederbekommen."

Uwe Andreas ist Ortsvorsteher im brandenburgischen Sachsendorf an der Grenze zu Polen. Er beklagt, dass die Vorhaben der Grünen an den Problemen der Menschen auf dem Land vorbeigingen. "Wie soll ich ein Solardach auf meinem Dach finanzieren?", fragt Andreas. "Ich kann den Frust verstehen, wir haben nicht überall gleichwertige Lebensverhältnisse", sagt Annalena Baerbock. "Darum wollen wir Grünen einen Strukturfonds auflegen, um beispielsweise Bahngleise und die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu stärken:"