Bundeskanzler Scholz reist nicht in die Ukraine, weil BundesprÀsident Steinmeier ausgeladen wurde. Botschafter Melynk bezeichnet das als "Kindergarten". Seine Kritik geht noch weiter.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat das vorlĂ€ufige Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Kiew-Reise kritisiert. "Eine beleidigte Leberwurst zu spielen klingt nicht sehr staatsmĂ€nnisch", sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht um den brutalsten Vernichtungskrieg seit dem Nazi-Überfall auf die Ukraine , es ist kein Kindergarten." Scholz und sein Kabinett kommen an diesem Dienstag zu einer zweitĂ€gigen Klausurtagung zusammen, um ĂŒber den Ukraine-Krieg und dessen Folgen zu sprechen.

Der SPD-Kanzler hatte am Montagabend im ZDF gesagt, die Ausladung von BundesprÀsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine stehe seiner Reise im Weg. Steinmeier wollte Mitte April eigentlich zusammen mit den Staatschefs von Polen , Lettland, Estland und Litauen nach Kiew fahren, erhielt aber kurzfristig eine Absage.

Scholz sagte dazu im ZDF: "Es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militĂ€rische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die fĂŒr die Zeit der Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der PrĂ€sident kann aber nicht kommen."