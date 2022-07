Zeitenwende: Putin ist längst nicht die einzige Bedrohung

Am meisten beeindruckt mich an diesem Tag aber ein Schild, das mir ein junger Mann, vielleicht Anfang zwanzig, plötzlich im Getümmel vor die Nase hält. In großen Druckbuchstaben hat er darauf geschrieben: "There is no such thing as a single-issue struggle, because we do not live single-issue lives". Frei ins Deutsche übersetzt: So etwas wie einen "Ein-Thema-Kampf" gibt es nicht, denn wir führen auch keine "Ein-Thema-Leben". Der Satz stammt von Audre Lorde – Schriftstellerin und Aktivistin der 1970er- und 1980er-Jahre. "Ich bin schwarz, lesbisch, Feministin, Kriegerin, Dichterin, Mutter." Mit diesen Worten beschrieb Lorde sich selber. All diese Facetten hätten ihr Kraft und Kompass im Leben gegeben.

Den berühmten Satz, den der junge Mann beim globalen Klimastreik vor dem Reichstag in die Höhe streckt, sagte Audre Lorde im Februar 1982 bei einer Feier zu Ehren der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Und sie ergänzte in der gleichen Rede mit Blick auf die Zukunftskämpfe ihrer Zeit: "What we must do is commit ourselves to some future that can include each other. […] And in order to do this, we must allow each other our differences at the same time as we recognize our sameness." Wir müssen uns einer Zukunft verpflichten, die uns alle einbezieht. Und um dies zu erreichen müssen wir uns unsere Unterschiede zugestehen und gleichzeitig unsere Gleichheit anerkennen.