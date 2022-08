Übergewinnsteuer: "Das ist eine Frage des sozialen Friedens"

RTL: Diese Jury-Frauen will Dieter Bohlen

Bus fällt in Aldi-Filiale

Seelöwe greift Hund und Besitzerin an

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnt im Interview vor Wohlstandsdebatten und erklärt, warum er Energiespartipps von Politikern für problematisch hält.

Mit kleiner Verspätung kommt Kevin Kühnert zum Interview im Bundestag: Eine Telefonschalte hat ihn aufgehalten. Seine Augenringe sind bei ihm Standard wie die Turnschuhe und zeugen von einem strammen Terminkalender. Auch nach dem Gespräch muss er schnell weiter, zu einer Gedenkfeier zum Todestag von SPD-Legende Egon Bahr. Am Wochenende steigt er in den Wahlkampf in Niedersachsen ein. Bei den Wahlkämpfern und -kämpferinnen ist er gefragt, weil er den richtigen Ton zwischen Populismus und Programm trifft.

t-online: Herr Kühnert, die Regierung will die Mehrwertsteuer auf Gas für alle Verbraucher senken, auch für Gutverdiener wie Sie. Wäre eine gezielte Entlastung für Personen mit geringem und mittlerem Einkommen nicht gerechter?

Kevin Kühnert: Es ist eine Entlastung für alle Gas verbrauchenden Privathaushalte, aber da sie verbrauchsabhängig ist, gibt es eine besonders spürbare Entlastung für diejenigen mit mittleren und geringen Einkommen.

Wie das?

Wer ein zehnfach höheres Einkommen hat, verbraucht in der Regel nicht zehnmal so viel Gas im Haushalt. Von kleineren Einkommen geht also ein größerer Anteil für die Energiekosten drauf. Insofern wird die Entlastung hier nun besonders spürbar.

Die Maßnahme erinnert an den Tankrabatt. Da gaben Unternehmen die Steuernachlässe allerdings nicht in Gänze an die Bürger weiter.