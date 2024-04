Aktualisiert am 02.04.2024 - 14:05 Uhr

In Deutschland sinkt die Inflation: Im März stiegen die Verbraucherpreise weniger als noch im Vormonat.

Die Inflation in Deutschland ist im März so niedrig ausgefallen wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Februar lag die Teuerungsrate noch bei 2,5 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 2,2 Prozent gerechnet.