Groko möglich – FDP und BSW raus

Scholz und Lindner räumen Niederlage ein – Weidel triumphiert

Bundeskanzler Olaf Scholz räumte seine Niederlage ein. Seine SPD fuhr das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte ein. Scholz will weder für ein Ministeramt in der neuen Regierung zur Verfügung stehen und auch nicht Verhandlungsführer der SPD in möglichen Gesprächen sein. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch betonte, eine Regierungsbeteiligung der SPD sei kein Automatismus.