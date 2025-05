Harley und Gesundheitsring: Smalltalk-Wissen übers Kabinett

Patrick Schnieder (CDU), Verkehrsminister

Mit 2,02 Metern Körpergröße ist der Mann aus der Eifel mutmaßlich das größte Mitglied der Bundesregierung . In den Medien wurde Schnieder deswegen scherzhaft "Eifelturm" genannt. Ein Spitzname, den er selbstbewusst aufgriff: Sein Podcast heißt "Eifelturm-Talk". Einmal im Jahr läuft Schnieder einen Marathon, seine Bestzeit über die 42 Kilometer liegt bei 3 Stunden und 27 Minuten.

Verena Hubertz (SPD), Bauministerin

Verena Hubertz hat aus einer persönlichen Schwäche ein Start-up gemacht. In ihrer Abizeitung stand: "Auch wenn Verena in der Restaurantbranche (Burger King) arbeitet, sollte man besser nicht mit ihr kochen." Nach ihrem Studium gründete Hubertz dann gemeinsam mit einer Kommilitonin die App "Kitchen Stories": Ein digitales Kochbuch mit Schritt-für-Schritt-Videos, um Anfängern das Kochen möglichst leicht zu machen. Die Idee zündete: Bosch stieg ein, das Start-up wurde ein internationaler Erfolg.

Carsten Schneider (SPD), Umweltminister

Wenn Schneider frei hat, zieht es ihn ans Wasser, am liebsten mit der Angelrute in der Hand. Er ist leidenschaftlicher Raubfischangler und Mitglied im Verband Deutscher Sportfischer. Seine Fangfotos - etwa von einem kapitalen Zander - landen auch mal auf Instagram. Künftig dürften sich Hecht, Barsch und Zander aber etwas entspannter durch ostdeutsche Gewässer bewegen: Als Minister wird Schneider wohl seltener am Ufer stehen.