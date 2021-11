LIVEVierte Pandemie-Welle

Union kritisiert Ampel-Pläne: "Heute machen Sie Ihren ersten Fehler"

18.11.2021, 08:58 Uhr | t-online, dpa, lw

Was tun angesichts der dramatisch steigenden Coronazahlen? SPD, Grüne und FDP wollen ein neues Maßnahmenpaket im Bundestag verabschieden. Verfolgen Sie die Debatte jetzt live.

Im Bundestag wird jetzt über die Corona-Regeln nach dem Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite abgestimmt. Die Ampelparteien haben ein Gesetzespaket vorgelegt, das den bisherigen Katalog besonders strenger Eindämmungsmaßnahmen reduziert, Entscheidungsbefugnisse wieder stärker in die Hand der Landesparlamente legt und gleichzeitig neue Regeln möglich macht. Eine Bewertung der konkreten Maßnahmen finden Sie hier.

Allerdings stoßen die Pläne der wohl kommenden Regierungsparteien auf Widerstand. Vor allem der Union gehen sie nicht weit genug.



Verfolgen Sie die Debatte im Bundestag oben im Video oder im t-online-Liveticker:



9.24 Uhr: Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, hat das Wort.

9.17 Uhr: Nun spricht Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Fraktionsvorsitzende. "Mit dem Kopf nicht immer durch die Wand", eröffnet sie ihre Rede. Kanzlerin Angela Merkel zeigt offensichtlich Zuspruch. "Wir befinden uns in einer Notsituation", so Göring-Eckardt. Darauf müsse man reagieren. "An diesem Tag erwarten die Menschen in unserem Land zurecht, dass wir uns hier zusammenreißen." Die Parlamentsdebatte sei das A und O. "Wir brauchen rechtssichere Maßnahmen." Masken in Schulen sollten selbstverständlich sein. Schulen und Kitas müssten so lange wie möglich geöffnet bleiben.

9.11 Uhr: Stephan Stracke von der CDU hat das Wort. "Sie werden der Dramatik der Lage nicht gerecht", sagt er mit Blick auf Dittmars Rede. "Die Lage ist in diesem Land hochdramatisch. Die vierte Welle hat unser Land mit voller Wucht erfasst." Die Kliniken stießen an ihre Grenzen. Es gebe einen Engpass bei Intensivbetten. Es seien überwiegend die Ungeimpften, die auf der Intensivstation landen. "Impfen ist der Weg aus der Pandemie." Mit Blick auf die Ampelparteien sagt er: "Heute machen Sie Ihren ersten Fehler." Die Union stelle heute den Antrag, die epidemische Lage zu verlängern, weil sie flexibel sei und den Ländern den notwendigen Rahmen an die Hand gebe.

9.08 Uhr: "Vor uns stehen, zweifelsohne, anstrengende Wochen", so Dittmar. Mehr Bürger müssten geimpft werden. Der Bundestag applaudiert lautstark. Mit Blick auf die Kritik der Union sagt Dittmar: "Werden Sie Ihrer Verantwortung als ehemalige Regierungsfraktion gerecht."

Sabine Dittmar spricht im Bundestag. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



9.04 Uhr: Zuerst spricht die SPD-Abgeordnete Sabine Dittmar zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. "Wir reagieren mit den notwendigen und rechtssicheren Maßnahmen auf die sehr schwere Corona-Lage." Man erhalte das hohe Schutzniveau nicht nur, sondern man erhöhe es. "Die Corona-Situation in Deutschland ist äußerst schwierig." Die Belastung für das medizinische Personal sei dramatisch. Die Länder bräuchten Rechtssicherheit bei der Anordnung ihrer Schutzmaßnahmen. Die Länder hätten mit dem vorgelegten Gesetzentwurf mehr Möglichkeiten und könnten weiterhin bewährte Instrumente anwenden. "Und wir ermöglichen bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen, die weit über die hinausgehen, die die Länder derzeit haben."

9 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Sitzung. Sie stellt das Programm des heutigen Tages vor.

8.55 Uhr: Die Sitzung des Bundestags beginnt in wenigen Minuten.