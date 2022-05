Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur: "Es ist grausam", sagte er über das Dilemma bei den Gasimporten in der Sendung von Markus Lanz. (Quelle: Bundesnetzagentur)

Das deckt sich mit den Zahlen vom Weltmarkt: Nach Zahlen der Denkfabrik Bruegel importierten die EU-Länder in der vergangenen Woche 3,8 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas – so viel wie noch nie. "Wir sehen, dass die EU massiv LNG vom Weltmarkt abzieht", sagt Bruegel-Experte Georg Zachmann zu t-online. Davor, dass bei steigenden LNG-Preisen in Europa weniger Gaslieferungen in Entwicklungs- und Schwellenländern ankommen könnte, hatte die Denkfabrik bereits im Januar gewarnt.

Georg Zachmann ist seit 2009 bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zum Thema Energie- und Klimapolitik tätig. Seine Schwerpunkte umfassen die Analyse von Energiemärkten und die Energiepolitik der EU. Er beriet bereits mehrfach die Bundesregierung in energiepolitischen Fragen.

"Das Gas geht dahin, wo der Preis am höchsten ist"

Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt auf Anfrage von t-online, eine zusätzliche Belieferung mit LNG sei eine mögliche Lösung, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten – trotz des geplanten Ausstiegs aus russischen Gasimporten und den Vorbereitungen auf einen möglichen Lieferstopp durch Putin. Ob Deutschland dadurch anderen Ländern Gas "wegnehme", darauf geht das Ministerium in seiner Antwort nicht explizit ein. "Die Ausgestaltung einzelner Lieferverträge liegt in der Verantwortung der Marktakteure", heißt es in der Antwort. Der deutsche Energiekonzern RWE möchte sich auf t-online-Anfrage nicht zu der Thematik äußern.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (m) bei einer Veranstaltung zum geplanten Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven: "Die Ausgestaltung einzelner Lieferverträge liegt in der Verantwortung der Marktakteure." (Quelle: Sina Schuldt/dpa-bilder)

Welcher Abnehmer bekommt den Zuschlag? "Der Markt ist grundsätzlich so, dass das Gas dahin geht, wo der Preis am höchsten ist", sagt Experte Zachmann. Das sei üblich und durchaus mit bestehenden Verträgen vereinbar, erklärte Müller bei "Markus Lanz": Die Länder, die nun leer ausgehen, hätten mit ihren Gaslieferanten "Verträge abgeschlossen, die volatil sind, also wo kurzfristig entschieden werden kann, dass der Tanker umdreht".

Doch selbst wenn Verträge solche kurzfristigen Entscheidungen nicht erlauben, sei das für die Lieferanten nicht immer ein Grund gegen diese Praxis, so Zachmann: "Wenn die Vertragsstrafe geringer ist als der Gewinn, den das Unternehmen machen kann, nimmt es die Strafe in Kauf." Gegenüber den meisten Ländern gehe es um den Profit.

Ausbleibende Lieferungen sorgten fĂĽr Energiekrise in Pakistan