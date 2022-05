Vor ihr war am Dienstag bereits der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen. In den kommenden Tagen ist zudem eine Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (GrĂŒne) geplant.

Der Vorsitzende der Christdemokraten im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), forderte Scholz zu einer raschen Reise nach Kiew auf. "Am besten gemeinsam mit Frankreichs PrÀsident Emmanuel Macron", sagte Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Neben den USA kommt es in diesem Konflikt besonders auf Deutschland an." Bisher sind aber weder in Berlin noch Paris entsprechende ReiseplÀne bekannt.

Spannungen zwischen der Ukraine und Deutschland

Das VerhĂ€ltnis zwischen Berlin und Kiew war in den vergangenen Wochen extrem angespannt gewesen, wegen einer Ausladung von BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine, deren Regierung ihm eine russlandfreundliche Politik als frĂŒherer Außenminister ankreidet. In Berlin wurde dies als Affront gewertet. Die Irritationen wurden laut BundesprĂ€sidialamt bei einem Telefonat Steinmeiers und Selenskyjs am Donnerstag aber ausgerĂ€umt. Die Beziehungen zwischen Berlin und Kiew sind aber auch deshalb nicht ganz konfliktfrei, weil Deutschland zwar Waffen und inzwischen auch schweres GerĂ€t wie Flugabwehrpanzer und Panzerhaubitzen liefert, die Ukraine aber noch mehr braucht und daher auf ein noch stĂ€rkeres Engagement der wirtschaftsstĂ€rksten Macht Europas drĂ€ngt.

Der Linken-Außenpolitiker Gregor Gysi sprach sich zum Abschluss einer mehrtĂ€gigen Ukraine-Reise gegen deutsche Waffenlieferungen aus. "Wir haben 27 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion, ĂŒberwiegend Russinnen und Russen, verursacht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "An zweiter Stelle kommen schon die getöteten Ukrainerinnen und Ukrainer und dann Menschen anderer NationalitĂ€ten." Deutschland dĂŒrfe nicht eine Ex-Sowjetrepublik gegen die andere aufrĂŒsten.

Am spĂ€ten Sonntagnachmittag schalten sich zudem die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu einer Videokonferenz zusammen, an der auch der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj teilnimmt. Deutschland hat derzeit die PrĂ€sidentschaft der G7 inne. Der Gruppe der sieben wichtigsten Wirtschaftsnationen gehören außerdem die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannein, Italien und Japan an.

Russland feiert "Tag des Sieges"

Putin will am Montag, dem russischen "Tag des Sieges" ĂŒber Nazi-Deutschland, bei der traditionellen großen MilitĂ€rparade in Moskau sprechen. Erwartet wird, dass er dabei die weitere Richtung fĂŒr den zweieinhalb Monate dauernden Krieg gegen die Ukraine vorgibt. In der Ukraine wĂ€chst daher die Angst vor verstĂ€rkten russischen Luftangriffen im Zusammenhang mit dem Moskauer Feiertag. In frontnahen StĂ€dten wie Odessa soll zwei Tage eine Ausgangssperre gelten.

Konfrontationen bei Veranstaltungen erwartet

Der Krieg wird auch bei den zahlreichen Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen in Deutschland eine Rolle spielen. So sind etwa in Berlin mehrere Hundert Teilnehmer fĂŒr Veranstaltungen an den beiden wichtigsten sowjetischen EhrenmĂ€lern angemeldet. Auch in Köln, Frankfurt am Main, Dresden, Hamburg, Freiburg, Hannover und Potsdam sind Veranstaltungen geplant.