VerhÀltnis der ehemaligen Kanzlerin zu Putin

Merkel hatte in ihrer Amtszeit stets Wert darauf gelegt, den GesprĂ€chsfaden zu Putin nicht abreißen zu lassen. So wollte sie ein Fenster fĂŒr diplomatische Krisenlösungen offen halten. Im kleinen Kreis hatte sie keinen Zweifel ĂŒber ihre EinschĂ€tzung Putins als kalten, berechnenden Taktiker gelassen, von dem sie wusste, dass sie auch mit LĂŒgen zu rechnen hatte. Angesichts der deutschen AbhĂ€ngigkeit von russischen Energielieferungen wird Merkels Umgang mit der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Inzwischen hat SPD-Kanzler Olaf Scholz das Projekt gestoppt.

Die Zeit nach Merkels Abschied aus dem Amt

Schon Mitte Juli 2021 hatte Merkel bei der Verleihung der EhrendoktorwĂŒrde der Johns-Hopkins-UniversitĂ€t in Washington gesagt, sie wolle es nach Ende ihrer 16-jĂ€hrigen Amtszeit langsam angehen lassen. Sie wolle nachdenken, "was mich so eigentlich interessiert". Merkel war seit 2005 Bundeskanzlerin und bei der Bundestagswahl am 26. September nicht noch einmal angetreten.

Nach Informationen aus ihrem Umfeld hat sich die Ex-Kanzlerin in den ersten Wochen nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nahe Templin in der Uckermark entspannt, wo sie ein Haus hat, oder bei langen SpaziergĂ€ngen an der Ostsee. Dabei habe sie sich zu einem Fan von HörbĂŒchern entwickelt und genieße Klassiker wie Macbeth, die Tragödie von William Shakespeare. Bei einem Italien-Urlaub mit engen Vertrauten musste Merkel feststellen, wie sehr sie weiterhin im öffentlichen Interesse steht und keinen unbeobachteten Schritt tun kann.

Ihre nachamtlichen Termine wolle Merkel gezielt aussuchen, um den einen oder anderen Impuls zu setzen, heißt es. Dabei werde sie aber der neuen Bundesregierung nicht von der Seitenlinie aus mit neunmalklugen Kommentaren das Leben schwer machen. Wer ihren Rat wolle, der bekomme diesen auch, aber intern. Merkel hat viele Anfragen aus dem Wissenschaftsbereich fĂŒr Gastprofessuren erhalten, diese aber bisher abgelehnt. Auch ein geplantes Buchprojekt mit ihren Memoiren dĂŒrfte noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Wie die Veranstaltung entstanden ist

Der Auftritt im Berliner Ensemble gehört zum Plan Merkels fĂŒr einen sanften Wiedereinstieg in die Öffentlichkeit. Hintergrund des GesprĂ€chs ist ein 2021 im Aufbau Verlag erschienenes Buch mit dem Titel "Was also ist mein Land?". Darin sind drei Reden Merkels abgedruckt: Ihre Ansprache zum Tag der Deutschen Einheit 2021, die Rede vor der israelischen Knesset 2008 und Äußerungen zu ihrer Entscheidung von 2015, in der damaligen FlĂŒchtlingssituation die deutschen Grenzen offen zu halten. Beteiligungen Merkels an dem Buch gehen auf Wunsch der aus Ostdeutschland stammenden Altkanzlerin an die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.