Au├čenministerin Baerbock in Pakistan positiv auf Corona getestet Von dpa Aktualisiert am 07.06.2022 - 13:34 Uhr Lesedauer: 3 Min. Annalena Baerbock ├Ąu├čert sich bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespr├Ąch mit dem pakistanischen Au├čenminister Bhutto Zardari. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Islamabad (dpa) - Au├čenministerin Annalena Baerbock hat nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt. Das teilte der Sprecher des Ausw├Ąrtigen Amtes, Christofer Burger, am Rande der Reise in Islamabad mit.

Urspr├╝nglich wollte die Gr├╝nen-Politikerin nach ihrem bis Mittwoch geplanten Besuch in Pakistan nach Griechenland und in die T├╝rkei weiterreisen.

Baerbock: Menschen in Afghanistan nicht vergessen

Baerbock hatte in der pakistanischen Hauptstadt die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die Menschen in Afghanistan trotz des russischen Kriegs in der Ukraine nicht zu vergessen.

"Wir stehen vor einer humanit├Ąren Katastrophe", warnte die Gr├╝nen-Politikerin nach einem Gespr├Ąch mit ihrem pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari in der Hauptstadt Islamabad. Man d├╝rfe die Menschen in Afghanistan nicht hungern lassen. "Aber alles andere als humanit├Ąre Hilfe muss streng an Bedingungen gekn├╝pft sein", sagte Baerbock.

Ministerin: Einfluss auf Geschehen in Afghanistan begrenzt

Mit Blick auf die Missachtung von Menschen- und Frauenrechten durch die in Afghanistan herrschenden militant-islamistischen Taliban sagte Baerbock: "Wir m├╝ssen sehr ehrlich sein. Unser Einfluss auf das, was in Afghanistan geschieht, ist sehr begrenzt. Er h├Ąngt davon ab, dass die Taliban rationale Entscheidungen in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse treffen. Und das tun sie im Moment nicht." Baerbock erg├Ąnzte: "Die Taliban steuern in die falsche Richtung."