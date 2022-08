Robert Habecks Gasumlage: Das ist doch Murks

Die Gasumlage, so hart formuliert es ein Vertreter der von ihr betroffenen Stadtwerke, ist in Teilen schlicht Murks.

1. Die Sache mit der Mehrwertsteuer

Ein Paradebeispiel für die vielen Probleme der Gasumlage ist das Hin und Her bei der Mehrwertsteuer. Damit sich der Staat nicht daran bereichert, dass Gaskunden die Energiekonzerne stützen müssen, wollte Habeck die Gasumlage eigentlich von der Mehrwertsteuer befreien. Nur funktioniert das überhaupt, und wenn ja: wie?

So genau wusste das offensichtlich niemand. Das für Steuern zuständige Finanzministerium von FDP-Chef Christian Lindner bekam den Auftrag, das zu klären. Also fragte man bei der Europäischen Union an, denn Brüssel muss eine solche Ausnahme genehmigen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, und sie war ernüchternd: Geht nicht. Auch auf die Umlage müssen Steuern erhoben werden, beschied die Kommission.

Olaf Scholz: "Entlasten die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Gasumlage entsteht" (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Wohl auch, weil es in der Politik nie gut ist, ein Versprechen zu brechen, musste eine andere Lösung für die Mehrwertsteuer her. Und die präsentierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag höchstselbst: Die Bundesregierung will nun einfach zeitweise die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch von 19 auf 7 Prozent senken.

Problem gelöst? Nicht wirklich. Denn was gut klingt, führt gleich wieder zu weiteren Problemen und Kuriositäten. Ein Argument für die Gasumlage war im Wirtschafts- und im Finanzministerium immer, dass man so nicht nur die Energiekonzerne vor der Pleite schütze, sondern die Menschen auch zum Gassparen animiere. Die durch die Umlage steigenden Preise sollten dazu führen, dass alle sparsamer werden. Lenkungseffekt nennen das Ökonomen.

Die pauschale Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas führt nun aber dazu, dass dieser Effekt schlicht ausbleibt. Die Bundesregierung konterkariert also ihr eigenes Ziel. Dabei könnte man beides haben: Entlastungen und den Lenkungseffekt. "Es gäbe Möglichkeiten der Entlastung, die nicht in den Preismechanismus eingreifen", schreibt Ökonom Rudi Bachmann auf Twitter und attestiert der Ampel einen "schweren Fehler". Ein Energiegeld wäre so eine Möglichkeit, denn von einem solchen Festbetrag würde derjenige am stärksten profitieren, der am meisten Gas spart.

Marcel Fratzscher: Der Ökonom hält die Mehrwertsteuersenkung für nicht sonderlich sinnvoll. (Quelle: Stefan Boness/Ipon/imago images)