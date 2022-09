Drittes Entlastungspaket der Ampel: Die gefährlichere Operation kommt noch

Und es bleibt auch nach diesem Wochenende die Erkenntnis, dass angesichts der Weltlage, die so unsicher ist wie selten, niemand weiß, ob all die Milliarden ausreichen und wann die nächste Runde nötig wird. Unabhängig davon, ob dann Pakete, Päckchen oder sogar Sperrgepäck geschnürt wird.

Aller guten Dinge sind nicht drei

Dass aller guten Entlastungspakete drei sind, glaubt kaum jemand in der Koalition. Es ist auch eine der Lehren aus den vergangenen Monaten: Am 23. Februar, noch vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine , hatte sich die Ampel zum ersten Mal auf Entlastungen verständigt . Dazu gehörte der Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli und ein einmaliger Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher.

Dabei wollte es die Bundesregierung zunächst belassen. Anfang Juli nannte Scholz im ARD-Sommerinterview die steigenden Energiepreise zwar "sozialen Sprengstoff". Weitere Entlastungen stellte er aber nicht in Aussicht. Man habe gerade erst zwei Pakte in Höhe von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht und müsse sehr genau im Blick haben: "Das nächste Jahr wird die größte Herausforderung."

Keine drei Wochen später, am 22. Juli, klang Scholz bereits ganz anders. Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Berlin, für die er seinen Urlaub unterbrochen hatte, kündigte er nicht nur eine Staatsbeteiligung am angeschlagenen Energiekonzern Uniper an. Er versprach auch mit der Fußballfan-Hymne "You'll never walk alone" weitere Entlastungen: "Wir werden alles Erforderliche tun, damit wir gemeinsam als Land, als Unternehmen, als Bürgerinnen und Bürger durch diese Situation kommen."