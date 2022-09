Reiner Haseloff: "Fast niemand sehnt sich hier in die DDR zurück"

Das kann man so nicht sagen. Der Konflikt wird bei uns nicht viel anders betrachtet als im Westen. Diese sogenannte Affinität zu den Russen, die da manchmal intoniert wird, ist nicht belegbar. Fast niemand sehnt sich hier in die DDR zurück. Es geht aber um etwas anderes, warum im Osten die Stimmung jetzt anfängt zu kippen und zu brodeln.

Wir haben im Osten keinen so langen Vermögensaufbau wie die westlichen Bundesländer. Schauen Sie mal auf die Erbschaftssteuer im Vergleich zu Hamburg – die beträgt dort pro Kopf mehr als das Zwanzigfache vom Aufkommen in Sachsen-Anhalt. Wir hatten nicht so viel Zeit, um uns eine Existenz aufzubauen, uns fehlen schlicht vier Jahrzehnte, die 40 Jahre, bis im Jahr 1989 die Mauer fiel. Die Menschen und Firmen hier sind deshalb kapitalschwächer und viel stärker in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet.

Ja, und allein diesen Begriff zu benutzen, ist ziemlich frech. Aber es waren jetzt vergangenen Montag in Sachsen-Anhalt insgesamt etwa 10.000 Demonstranten, bei 2,2 Millionen Einwohnern. Das ist natürlich nicht wenig und ernst zu nehmen, aber es ist nicht so, dass hier das halbe Land auf der Straße steht. Das ist einfach nicht wahr.

Nein. Was doch fehlt, sind klare Ansagen an die Wirtschaft. Die ganze chemische Industrie, die in Sachsen-Anhalt groß ist, steht enorm unter Druck. Und alle wissen doch, dass wenn die Wirtschaft nicht läuft, auch unser Sozialsystem gefährdet ist. Mir fehlt ein klares Signal der Unterstützung an die mittelständischen Betriebe und das Handwerk. Wenn keine weiteren Entlastungsschritte gerade für kleine und mittlere Unternehmen kommen, gefährden wir die Ergebnisse des Aufbaus Ost. Wenn zahlreiche Unternehmen in die Insolvenz gehen, wäre das eine Katastrophe und würde zu Proteststürmen in den neuen Ländern führen.