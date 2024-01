Sahra Wagenknecht hat in ihrer Rede auf dem Bundesparteitag ihres Bündnisses gegen die Ampel geschossen. Sie forderte ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Beim ersten Bundesparteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) hat die Vorsitzende Sahra Wagenknecht die aktuelle Bundesregierung als "die dümmste Regierung Europas" bezeichnet. Diese führe Deutschland im schlimmsten Fall sogar in einen Krieg, behauptete sie mit Blick auf die Militärhilfe der Bundesregierung für die von Russland angegriffene Ukraine . In ihrer Rede positionierte sich Wagenknecht neben der Sozialpolitik der Bundesregierung eindeutig zur aktuellen deutschen Außenpolitik.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warf sie vor, dass diese Russland angeblich mit dem Krieg drohe. Belege dafür nannte sie nicht. "Das ist eine unverantwortliche, menschenverachtende Politik", sagte Wagenknecht. Sie forderte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: "Dieser Krieg muss beendet werden und das so schnell wie möglich."

Dass Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen hatte und sich der Kreml seitdem weigert, seine Truppen vom Territorium der Ukraine abzuziehen, erwähnte sie nicht. Im Entwurf zum Europaprogramm des BSW heißt es: Der Krieg sei zwar "militärisch von Russland begonnen (worden), aber er wäre vom Westen verhinderbar gewesen und hätte längst beendet werden können". Der einzige Weg, dafür sei, so Wagenknecht, der Verhandlungsweg.

"Wo kommen wir denn hin, wenn alles rechts ist, was vernünftig ist"

Unerwähnt ließ Wagenknecht dabei, wie dieser aussehen solle. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in der Vergangenheit immer wieder hohe Forderungen dafür, mit Kiew zu verhandeln. So müsse die Ukraine etwa Russisch als Staatssprache akzeptieren und die Waffen niederlegen. Das würde bedeuten, dass sich die Ukraine ergeben müsste. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte mögliche Verhandlungen mit dem Kreml darum in der Vergangenheit stets abgelehnt. Er verlangt, dass Russland zunächst seine Truppen aus der Ukraine abzieht.

Mit Blick auf die Demonstrationen gegen die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine sagte Wagenknecht zuvor, diese hätte man als rechts abgestempelt, so wie Gegner der Corona-Politik als rechts abgestempelt worden seien. "Wo kommen wir denn hin, wenn alles rechts ist, was vernünftig ist", behauptete sie. Bezug nahm sie dabei auf eine Großdemonstration in Berlin im vergangenen Sommer. Tausende Menschen hatten bei der "Querdenker"-Großdemonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung sowie die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstriert.