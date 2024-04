Für Rennefanz ist das Erstarken der AfD im Superwahljahr 2024 aber in erster Linie ein Zeichen für die Schwäche der anderen Parteien. Landrat Neubauer nickte an dieser Stelle. Viele Menschen im Osten seien Wechselwähler und die AfD habe es clever verstanden, den über Jahrzehnte angestauten Frust im Osten für sich zu nutzen, sagte Rennefanz.

Illner: AfD entzaubern klappt nicht

Neubauer warnte davor, in den Diskussion um Europawahl und Landtagswahlen die Gemeinden aus dem Auge zu verlieren. "Wir werden dieses Land in der Kommune verlieren", sagte der Landrat. Es sei fast nicht mehr aufzuhalten, dass die AfD sich bei den Kommunalwahlen durchsetzen und sich strategisch eine noch stärkere Basis schaffen wird. Aber anstatt sich ständig an der Partei "abzuarbeiten", sollten lieber die großen Probleme im Land gelöst werden.