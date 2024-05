Nach monatelangem Ringen hat das Kabinett die Rentenreform auf den Weg gebracht. Beendet ist die politische Diskussion um die Rente damit aber noch nicht.

Die Bundesregierung hat das zuletzt viel diskutierte Rentenpaket II beschlossen. Das Kabinett verabschiedete am Mittwochvormittag die Reform, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gemeinsam ausgearbeitet und im März vorgestellt hatten. Nun geht der Gesetzentwurf an den Bundestag, der es nach weiteren parlamentarischen Verhandlungen final beschließen muss.

Das Rentenpaket regelt im Kern zwei Dinge: Das Rentenniveau, das das Verhältnis der Rentenhöhe zum durchschnittlichen Arbeitslohn in Deutschland festlegt, soll bis 2039 auf dem derzeitigen Niveau von 48 Prozent festgeschrieben werden. Zudem vollzieht die Ampel mit der Reform den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente.

Dafür will die Ampel in diesem Jahr erstmalig 12 Milliarden Euro breit gestreut am Aktienmarkt investieren. In den kommenden Jahren soll dieses sogenannte Generationenkapital aufwachsen, bis Mitte der 2030er-Jahre soll es auf einen Betrag von rund 200 Milliarden Euro anwachsen. Nach zehn Jahren soll dieser Kapitalstock Erträge abwerfen, die dann in die Kasse der Rentenversicherung fließen und gewährleisten sollen, dass die Beiträge nicht weiter steigen.

Höhere Beitragssätze für Arbeitnehmer

An dem Gesetz gibt es viel Kritik. Denn: Das Rentenpaket in seiner aktuellen Form führt absehbar auch zu steigenden Rentenbeiträgen der Arbeitnehmer, sie müssen dann mehr von ihrem Brutto an die gesetzliche Rentenkasse zahlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Beitragssatz bis 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleibt. Ab 2028 rechnet sie mit einem Anstieg auf 20 Prozent, ab 2035 könnte der Satz 22,3 Prozent betragen und bis 2045 auf diesem Niveau verharren. Lindner sagte jüngst, das Generationenkapital komme ab Mitte der 2030er-Jahre einer Senkung des Beitragssatzes um 0,3 Prozentpunkte gleich. Den Rentenbeitrag teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber hälftig.

Die Arbeitgeber halten das Rentenpaket deshalb für nicht generationengerecht. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte t-online nach Vorstellung des Rentenpakets im März: "Der Bundesarbeitsminister will die Kosten des demografischen Wandels komplett auf die Beitragszahler abwälzen." Das sei "das Gegenteil einer generationengerechten Politik".

FDP wollte eigentlich "Korrekturen" am Rentenpaket

Dieser Kritik schlossen sich in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Politiker der FDP an, was zu Ärger vor allem beim Koalitionspartner SPD geführt hatte. Wortführer dabei waren zuletzt FDP-Vizeparteichef Johannes Vogel und die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann. Nach einem Antrag, den die beiden eingebracht hatten, sprachen sich Ende April auch die Delegierten des FDP-Parteitags dafür aus, dass die Ampel "Korrekturen" am Rentenpaket II vornehmen solle – "oder parallel zu beschließende Gesetzesinitiativen", die etwa auf eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters abzielen sollten. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Mit dem heutigen Beschluss des Rentenpakets im Bundeskabinett wird die zweite Variante wahrscheinlicher. Denn nachdem Lindner das Paket Anfang Mai noch aufgehalten hatte, ist es jetzt ohne jegliche Änderungen gegenüber der Entwurfsversion im Kabinett durchgegangen.

Theoretisch könnten die Ampelfraktionen das Gesetz im parlamentarischen Verfahren zwar noch grundlegend umschreiben. Darauf aber dürften vor allem Sozialdemokraten und Grüne keine große Lust haben. Als möglich erscheint jedoch, dass es neben der aktuellen Rentenreform noch zusätzliche Impulse in der Rentenpolitik geben wird, etwa im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Stimulierung der Wirtschaft, das Lindner, Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) derzeit parallel zum Bundeshaushalt 2025 verhandeln.

Heil offen für flexibleren Übergang ins Rentenalter