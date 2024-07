Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kann im ARD-"Deutschlandtrend" zulegen. Was den Deutschen an der Partei gefällt.

Im neuen ARD-"Deutschlandtrend" legt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) deutlich an Zustimmung zu. Wie aus der am Donnerstag veröffentlichen Umfrage hervorgeht, würden acht Prozent der Befragten die Partei wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Damit legt das BSW im Vergleich zum Vormonat drei Prozentpunkte zu. Die CDU und CSU bleiben jedoch mit 31 Prozent weiterhin die stärkste Kraft, wie auch in der letzten Erhebung.