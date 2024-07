Ab Anfang des Jahrtausends arbeitete Kukies für Goldman Sachs in London und Frankfurt, 2014 wurde er Co-Chef der Bank in Deutschland – bis Scholz, noch als Finanzminister und Vizekanzler, ihn zu seinem Staatssekretär machte. Die Berufung des früheren Investmentbankers wurde damals heftig kritisiert und auch sonst ist Kukies, der im politischen Berlin als äußerst kompetent in Finanzfragen gilt, umstritten. Ein Grund dafür: Seine Rolle in der Causa des implodierten Finanzkonzerns Wirecard. So soll Kukies den früheren Wirecard-Chef Markus Braun im Herbst 2019 getroffen haben, obwohl bereits Vorwürfe gegen das Unternehmen im Raum standen – und das ausgerechnet an Brauns 50. Geburtstag, von dem Kukies aber nichts gewusst haben will.