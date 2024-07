Die Lücke im von der Bundesregierung vorgelegten Finanzplan für die Jahre bis 2028 fällt einem Medienbericht zufolge deutlich größer aus als bislang bekannt. Der "Spiegel" schrieb unter Berufung auf Informationen des Bundesfinanzministeriums, der Grund dafür sei, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) die 2028 fällige erste Rückzahlungsrate für Corona-Notkredite in Höhe von 9,2 Milliarden Euro in seinem Haushaltsplan nicht berücksichtigt habe.

Pistorius erhöht den Druck auf Lindner

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat derweil den finanzpolitischen Kurs der Ampelkoalition grundsätzlich infrage gestellt und mehr Geld für die Bundeswehr gefordert. "Wir müssen uns in der Bundesregierung noch einmal grundsätzlich darüber unterhalten, wie wir unsere Sicherheit gewährleisten wollen", sagte Pistorius dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Ich werde jetzt erst recht weiter für die Zeitenwende kämpfen. Ich trete weiter dafür ein, dass die Bundeswehr das Geld bekommt, was angesichts der allzu realen Bedrohung durch Russland notwendig ist."

Pistorius hatte zuvor bereits mehrfach mehr Geld für die Bundeswehr gefordert. So wandte er sich in einem Brief zu dem Thema sogar an seine Soldaten und versprach, weiter dafür zu kämpfen. Mehr dazu lesen Sie hier.