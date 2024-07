Loading... Embed

Im März 2024 bezogen laut Angaben der Bundesregierung rund 722.000 Flüchtlinge aus der Ukraine Bürgergeld in Deutschland. Davon wurden 506.000 als erwerbsfähig eingestuft und erhielten entsprechende Leistungen, während 216.000 als nicht-erwerbsfähig galten, in den meisten Fällen Kinder.

CSU: Arbeitsverweigerer in die Ukraine zurückschicken

Von den rund 500.000 Erwerbsfähigen zählen 186.000 als arbeitslos, schreibt der "Tagesspiegel" unter Verweis auf Daten der Arbeitsagentur. Die meisten der 500.000 Erwerbsfähigen haben jedoch einen anderen Status:

So befinden sich nochmals etwa 186.000 ukrainische Flüchtlinge bereits in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme, heißt es weiter. Damit ist etwa eine Eingliederung in den Betrieb oder eine Umschulung gemeint. Weitere knapp 19.000 stockten mit dem Bürgergeld auf, schreibt der "Tagesspiegel", und weitere 61.000 Flüchtlinge gingen zur Schule oder machten eine Ausbildung. Wie viele "Totalverweigerer" es indes unter ukrainischen Flüchtlingen gibt, steht nicht fest.

Die CSU hatte Ende Juni gefordert, Kriegsflüchtlinge in die Ukraine zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen. "Es muss jetzt über zwei Jahre nach Kriegsbeginn der Grundsatz gelten: Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der West-Ukraine", sagte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, der "Bild am Sonntag". Von SPD und Grünen kam Protest, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) teilte die Sicht auf das Problem. Ein Zurückschicken wäre laut Bundesinnenministerium nicht ohne Weiteres möglich.

Lohnt sich Arbeiten noch?

Bereits Anfang des Jahres hat das Münchner Ifo-Institut in einer vielfach beachteten Studie durchgerechnet, inwiefern sich Arbeit in Deutschland noch lohnt. Das Ergebnis: "Arbeit führt in Deutschland immer zu höheren Einkommen als Nichtstun."