Bodo Ramelow ist Deutschlands erster Ministerpräsident der Linken. Mit den Landtagswahlen Anfang September könnte das vorbei sein. Wie will der Ausnahme-Linke das verhindern?

Ramelow hat nie einen Hehl daraus gemacht, was er will: Erster Ministerpräsident der Linken in Deutschland werden. Geschafft hat er das im Jahr 2014. Seitdem führt er mit einer kurzen Unterbrechung im Februar 2020 – nach der umstrittenen Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten – eine rot-rot-grüne Koalition an.

Doch damit könnte es bald vorbei sein. Seine Minderheitsregierung kommt derzeit auf weniger als 30 Prozent, die Grünen sind im nächsten Landtag wohl gar nicht mehr vertreten. Für den Linken-Politiker bedeutet es aller Voraussicht nach sein Karriereende. Dennoch setzt er weiterhin auf den "Ramelow-Effekt". Was treibt ihn an?

Steckbrief Bodo Ramelow

Beruf: Ministerpräsident in Thüringen, zuvor: Bundes- und Landtagsabgeordneter. Früher: Gewerkschaftsfunktionär

Geburtstag: 16. Februar 1956

Geburtsort: Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen)

Familienstand: in dritter Ehe verheiratet, zwei Söhne aus erster Ehe

Berufsausbildung: gelernter Einzelhandelskaufmann

Wofür steht Bodo Ramelow politisch?

Für klassische Werte der Partei die Linke – insbesondere soziale Gerechtigkeit. Günstigeres Wohnen, kostenfreie Kinderbetreuung, mehr soziale Teilhabe für Benachteiligte. Sozialist und Christ sei er, sagt er von sich. Der gebürtige Niedersachse, der nach dem Mauerfall als Gewerkschaftsfunktionär nach Thüringen kam, passt nur bedingt ins gängige Klischee.

Sein Fokus in der politischen Arbeit liegt auf dem Missverhältnis zwischen West- und Ostdeutschland. Er, der erst nach der Wende in die neuen Bundesländer kam, sieht diese als abgehängt und betrogen an.

Viele Menschen im Osten fühlten sich nicht mitgenommen, sagt er dazu immer wieder. Ostdeutschland habe mehr eingebracht als den grünen Pfeil an der Ampel und das Sandmännchen. "Unsere Wahrnehmung ist, dass wir die Verlierer sind, tatsächlich sind wir ein starkes Stück Deutschland", betonte Ramelow im Juni im rbb-Inforadio.

Dazu bringt er gerne eine kurios anmutende Forderung ins Spiel: eine Abstimmung übers Grundgesetz. "Die deutsche Einheit ist wirtschaftlich gelungen, aber emotional geht sie gerade krachen", sagte Ramelow weiter. Das Land drifte gerade wieder auseinander, sagte Ramelow. Eine Volksabstimmung über die Verfassung könne Hetzern das Wasser von den Mühlen nehmen, so Ramelow.

Mit welchen Versprechen geht Ramelow in den Wahlkampf?

Mit wenig konkreten. Auf Plakaten wirbt der Politiker mit Sprüchen wie "Nähe und Vertrauen", "Anstand" oder "Haltung". Die Linke Thüringen setzt voll auf einen Personenwahlkampf um Ramelow, auch wenn dieser einen solchen beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scharf kritisierte.

Auf immerhin 17.000 Plakaten taucht der Linken-Schriftzug nicht auf, sagte ein Parteisprecher der "Bild"-Zeitung. Dazu passt auch ein jüngst veröffentlichter Wahlkampfspot, in dem Ramelow singend auftaucht.

Dahinter steckt ein Kalkül: Immerhin steht Ramelow im Falle einer Direktwahl des Ministerpräsidenten bei 47 Prozent, wie aus einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR hervorgeht. Das Problem: Der Ministerpräsident wird vom Landtag gewählt, und hier sieht es für die Linke schwierig aus. In jüngsten Umfragen rangiert Ramelows Partei nur bei etwa 12 bis 14 Prozent. Es herrscht folglich ein krasses Missverhältnis. Dennoch will der Ministerpräsident auf den "Ramelow-Effekt" setzen, wie er es selbstbewusst nennt.

Einige Ziele hat seine Partei im Januar aber doch beschlossen. Ramelow will etwa Bildung und Betreuung in Thüringen komplett beitrags- und gebührenfrei gestalten. Außerdem strebt der Politiker die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft an, um langfristig sozialverträgliche Mieten sicherzustellen.