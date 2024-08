AfD-Rechts-Außen Björn Höcke liefert in seinem Wahlkampf in Thüringen überraschend persönliche Einblicke. Das hat Strategie. Scheitert sie, könnte auch Höcke fallen.

Björn Höcke steht mit Headset auf der Bühne in Erfurt, Dutzende Handykameras sind auf ihn gerichtet. Er entschuldigt sich kurz, bückt sich nach einem Glas Wasser. "Ich muss die Stimme noch schonen für die erste Regierungserklärung", sagt er.

"Der wahre Ministerpräsident!", brüllt ein Mann mit nacktem Oberkörper in Latzhose in der Menge. Das Publikum johlt, klatscht rhythmisch, ruft: "Höcke, Höcke, Höcke!" Der Thüringer AfD-Chef grinst. Geschmeichelt sieht er aus – und äußerst zufrieden.

Kein Wunder. Die Menge in Erfurt skandiert das Ziel, das der Rechtsextremist in diesem Wahlkampf in ganz Thüringen verbreitet: Regierungsmacht soll die AfD nach der Landtagswahl am 1. September sein und er selbst Ministerpräsident. Nichts weniger.

Es ist die große Hoffnung, die Höcke unter seinen Wählern nährt, die er mit seinen Wahlplakaten groß tapeziert. Und es ist der größte Trug der AfD, den nicht nur Höcke in Thüringen, sondern auch seine Kollegen in Brandenburg und Sachsen pflegen. Auch dort wird im September gewählt.

Ministerpräsident? Zu "80 Prozent"

Zwar ist Höckes AfD in Umfragen stärkste Kraft im kleinen Thüringen, von der absoluten Mehrheit aber ist sie mit derzeit 30 Prozent in den Umfragen noch ein weites Stück entfernt. Und niemand will mit ihr koalieren. Dass die AfD regieren wird, ist damit Stand jetzt völlig unrealistisch.

Unter der Hand räumen das AfD-Funktionäre aus dem Osten auch ein: Mit viel Glück sei die Sperrminorität von 33 Prozent zu schaffen, mit der sich wichtige Gesetzesvorhaben blockieren lassen, heißt es da. Regieren aber sei bei dieser Wahl noch ausgeschlossen. Noch.

Manch Zuhörer in Erfurt aber weiß das gar nicht, anderen ist es egal. "80 Prozent", schätzt ein junger Mann mit dünnem Oberlippenbart die Chancen, dass Höcke Ministerpräsident wird.

An diesem Nachmittag, direkt vor Höckes Bühne, könnte man das glauben. Weit über 1.000 Menschen dürften gekommen sein. Kleine Kinder lassen AfD-Abschiebeflieger als Heliumballons steigen, Jugendliche sind in Deutschlandflaggen gewickelt, junge Männer mit Tattoos in Frakturschrift und ältere mit Socken in Sandalen trinken Bier. Eine Frau schiebt ihren Rollator in die erste Reihe vor die Bühne, eine jüngere filmt den gesamten Höcke-Auftritt mit ihrem Handy.

Höcke ist ein Publikumsmagnet für alle Altersklassen. Auch in der Thüringer Hauptstadt, der größten Stadt des Landes, wo die AfD es normalerweise schwerer hat als auf dem Land. Der Veranstaltungsort hilft dabei, er ist strategisch klug gewählt: Im Herzen der Plattenbausiedlung Rieth im Norden Erfurts, die nach der Wende viele ihrer Bewohner verloren hat, tritt Höcke auf. Direkt vor dem großen Einkaufszentrum, der Vilnius-Passage. Rewe statt Staatskanzlei. Mitten im Alltag der Menschen.

Höcke, plötzlich ganz privat

Bei den Fernsehauftritten, die Höcke als Spitzenkandidat zurzeit absolviert, wirkt er oft dünnhäutig, unsouverän, von Kritik und Konkurrenten rasch aus der Bahn geworfen. Die Bühne in Erfurt aber ist ein Heimspiel für ihn, ein Auftritt vor Fans und Gleichgesinnten. Hier zeigt er die Wahlkampfstrategie, auf die er in diesem Jahr setzt und die zum Teil auch für ihn neu ist: Radikale Forderungen und kaum verschleierter Rechtsextremismus – neuerdings gepaart mit einer großen Portion Privatheit.

"Die Kartellparteien schaffen sich grad ein neues Volk", sagt er. "Ihr sollt abgewickelt werden, es soll ein neuer Souverän entstehen, eine multikulturelle Gesellschaft." Für die "Kartellparteiextremisten" zähle das Grundgesetz nicht. "Da steht zwar was von 'deutschem Volk' als Souverän – aber das deutsche Volk soll abgeschafft werden", behauptet Höcke.