Die Bundesregierung hat offenbar am Freitagmorgen mehrere Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Das berichtete zuerst das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Das Sächsische Innenministerium bestätigte den Vorgang auf Nachfrage der "Zeit". Demnach startete ein Charterjet von Qatar Airways am frühen Morgen von Leipzig aus Richtung Kabul .

Es ist damit der erste Abschiebeflug seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor drei Jahren. Unter Berufung auf Sicherheitskreise schreibt der "Spiegel", dass an Bord der Boeing 787 28 afghanische Straftäter sein sollen. Diese seien in der Nacht aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden.

1.000 Euro Handgeld pro Person

Die Vorbereitungen für die Abschiebung laufe seit gut zwei Monaten. Dass der Flug nun genau eine Woche nach dem Messerattentat in Solingen und kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland stattfindet, verleiht ihm besondere Bedeutung. Erst am Donnerstag hatte die Ampel ein neues Paket zur Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik vorgestellt. Mehr dazu lesen Sie hier. Teil des Pakets: Die Regierung kündigte an, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan wieder zu ermöglichen.