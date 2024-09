Kretschmer holt in Sachsen Direktmandat

Bei diesen Wählern ist die AfD besonders beliebt

21.13 Uhr: Wer wählt wen in Sachsen und Thüringen? Die AfD gewinnt bei Männern – und besonders in Thüringen bei Jungwählern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von dieser Partei kommen die Wähler des BSW

Linke zieht wohl doch in Landtag in Sachsen ein

21.04 Uhr: Die Linke liegt zwar in den Hochrechnungen in Sachsen derzeit unter fünf Prozent, wird aber wohl trotzdem in den Landtag einziehen. Sowohl Juliane Nagel als auch Nam Duy Nguyen konnten laut den vorläufigen Ergebnissen ein Direktmandat in Leipzig erringen. Damit profitieren sie von einer Sonderregelung in Sachsen: Holt eine Partei mindestens zwei Direktmandate, zieht sie auch dann in den Landtag ein, wenn ihr Gesamtergebnis unter fünf Prozent bleibt. Mehr dazu lesen Sie hier.